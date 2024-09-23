Samanyolu Haber /Dünya / Rusya nükleer testlere geri mi dönüyor? /23 Eylül 2024 15:12

Rusya nükleer testlere geri mi dönüyor?

Kiev’e verilmesi planlanan ‘Rusya’nın derinliklerini Batılı balistik füzelerle vurma izni’ Moskova’yı ‘caydırıcılık için’ daha radikal kararlar almaya zorluyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya’nın kuzeyindeki Novaya Zemlya takımadaları, yıllar süren sessizliğin ardından nükleer testler için şu günlerde yeniden gündemde.

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin önemli nükleer deneme merkezlerinden birisi olarak kullanılmıştı. Bu bölgedeki test alanı, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin önemli nükleer deneme merkezlerinden biriydi. Ancak SSCB’nin çöküşünden sonra bu testler durdurulmuş ve bölge sakin bir hale bürünmüştü.

Fakat bu günlerde uluslararası gerilimler ve ABD’nin nükleer silahlanma hamleleriyle birlikte Rusya’nın Novaya Zemlya’daki test sahasında yeni bir döneme girilmesi bekleniyor.

Rusya’nın en büyük nükleer test sahalarından biri

Novaya Zemlya, 1954 yılından bu yana Rusya’nın en büyük nükleer test sahalarından biri olarak biliniyor. 1990 yılında yapılan son nükleer testin ardından, bu bölge sessizliğe bürünmüştü. Ancak, askeri yetkililerin açıklamalarına göre, test alanı her an yeni bir nükleer denemeye hazır durumda.

Test Alanı Başkanı Andrei Sinitsyn, Rus basınına tesisin kullanıma hazır olduğunu söyledi. ‘Personel ve altyapı nükleer testler için tamamen hazır hale getirilmiş durumda' diyen Rus Komutan Sinitsyn, “Eğer bir emir gelirse, nükleer testlere hemen başlayabiliriz” diyerek, Rusya’nın bu konudaki kararlılığını vurguladı.

Andrei Sinitsyn, test alanındaki laboratuvarların ve deney tesislerinin tam kapasite çalışmaya hazır olduğunu belirtiyor. Personel eğitimleri ise düzenli olarak yapılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, uzmanlarını özellikle insansız hava araçlarına karşı koyma, elektronik harp teknikleri gibi yeni tehditlere karşı hazırlıyor. Sinitsyn, “Sadece eğitim yapmıyoruz, aynı zamanda uygulamaya da geçiyoruz” diyerek, bu hazırlıkların ciddi olduğunu vurguluyor.
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