Samanyolu Haber /Dünya / Rusya o ismi geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı /14 Kasım 2019 23:51

Rusya o ismi geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı

Bolivya'da meydana gelen darbe sonrasında görevinden ayrılan eski devlet başkanı Evo Morales'in yerine gelen geçici devlet başkanı Jeanine Anez'i Rusya da tanıdığını açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Parlamento'nun çoğunluk olmadan başkanlığını onayladığı Jeanine Anez’i Bolivya'da geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı. Rusya Morales'in istifası öncesinde yaşananları darbe olarak nitelemişti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Bolivya’da gerçekleşen bütün olayları bir darbeye eşdeğer olarak gördüğünü ancak Jeanine Anez’i geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov Moskova'nın Jeanine Anez'in Latin Amerika ülkesinin geçici başkanı olduğunu kabul ettiğini açıklarken Rusya’nın Bolivya’daki siyasi krizden “endişe duyduğunu” söyledi.

Ryabkov olayın Bolivya’nın “iç meselesi” olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

(Anez’in başkanlığının) Parlamento'da onaylandığı sırada, çoğunluk olmadığına dikkat çektik, ki bu gerekli ... yeni bir cumhurbaşkanı seçilinceye kadar Bolivya'nın başı olarak algılanacağı açık ve bu Bolivya’nın iç meselesidir.

Ryabkov, olaylar esnasında “belirli grupların amaçlarına ulaşmak için yasa dışı yollar” izlediğini söylerken Morales'in istifası öncesinde tüm olayları darbe olarak gördüğünü de söyledi.

Evo Morales’e karşı gerçekleşen darbenin ardından Jeanine Anez, bir düzine milletvekilinin katıldığı bir meclis oturumunda kendi kendisini devlet başkanı ilan etmişti.
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