Rusya o karardan geri adım attı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Rusya “kulağı tersten gösterme” gibi bir uygulamadan vazgeçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost olmayan ülkelerden alıcıların Rusya’ya borçlarını döviz cinsinden ödemesine izin verdi.





Putin'in, Rusya'ya yaptırım uygulayan ve "dost olmayan" Batılı ülkelerin, Rus doğal gazı için yalnızca rubleyle ödeme yapma şartını kaldırması ve dövizle ödeme yapılmasına izin vermesi artık pratikte pek bir öneme sahip değil aslında. Çünkü AB ve Batı’nın Rus gazına ambargo getirmesinden dolayı Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatı büyük ölçüde durduğu için pratikte Rusya’nın aldığı kararın etkisi yaygın olmayacak.





31 Mart'ta Putin’in imzaladığı kararnameyle, gaz alıcısı ülkelerin Rus devlet bankası Gazprombank'ta hesap açmaları, buraya yatırdıkları dövizleri de Moskova Borsası'nda rubleye çevirerek ödemelerini tamamlamaları gerekiyordu.





Rusya’nın attığı bu geri adım, Türkiye ve Çin gibi Rusya’dan büyük ölçüde doğalgaz tedarik eden ülkeleri, geçmişte olduğu gibi benzer ödeme yöntemlerini kullanması açısından olumlu yada olumsuz etkilemesi beklenmiyor.