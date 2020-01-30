Samanyolu Haber /Dünya / Rusya o sözlere cevap verdi: Tuhaf! /30 Ocak 2020 13:00

Rusya o sözlere cevap verdi: Tuhaf!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika dönüşü uçakta gazetecilere verdiği mülakatta Rusya'yı Soçi ve Astana'da varılan mutabakata uymamakla itham etmişti. Rusya'dan o sözlere ilk cevap geldi.

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil." şeklindeki açıklamasını "tuhaf" diye nitelendirdi.

Novikov, "İnanıyorum ki Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum eskiden olduğu gibi şimdi de sadece Astana ve Soçi'de varılmış olan anlaşmalar üstünden çözülebilir." dedi. 

RUS PARLAMENTERDEN ERDOĞAN'A CEVAP: TUHAF 

Erdoğan'ın, İdlib'deki gerilim hakkında Astana ile Soçi'de varılan anlaşmalara Rusya'nın sadık olmadığı biçimindeki beyanatını "tuhaf" bulduğunu söyledi.

Novikov, "Rusya ile Türkiye'nin şu anki karşılıklı anlayışı, Astana ve diğer müzakere formatlarının verimsiz olduğuna ilişkin yapılmış tuhaf açıklamalara karşın ilerlememize imkân veriyor." diye konuştu.

"Bunun yanında, siyasi çözüm adına kimi zaman yüksek tonlu diplomatik açıklamalar da yapılabiliyor." diyen Novikov, "Türkiye'nin bunu yaparken kendi menfaatleriyle hareket etmiş olabileceği ihtimali de göz önünde bulundurulmalı." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN PARÇALANMASINI BEKLEYENLERİN İYİMSERLİĞİ AZALIYOR"

Rus parlamenter, Suriye'de çatışmaların tamamen sona ermesinin devletin ülkenin topraklarının tamamını yeniden kontrol altına almasıyla sonuçlanacağı kaydetti: "Bu da Suriye'nin parçalanması ile birtakım paylar elde edeceklerini uman tarafların iyimserliklerini bir miktar azaltıyor tabii." 

ERDOĞAN'DAN RUSYA'YA İDLİB MESAJI: GEREKİRSE KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESERİZ

Erdoğan dün Afrika seyahatinden dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplarken Rusya ve Şam rejiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki İdlib'e yönelik saldırılarına temas etmişti. 

Erdoğan'ın en sık görüştüğü liderlerin başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir (sağda) Putin geliyor.

Erdoğan şunları ifade etmişti: "Eğer biz birbirimize sadık ortaklar isek Rusya bu konuda da tavrını belli edecek. Ya Suriye ile olan süreci farklı yürütecek ya da Türkiye ile olan süreci farklı yürütecek. Bunun başka yolu yok. En son Halep’ten bizim tarafa atışları var. Bunlara biz bir yere kadar sabrederiz, sabrettik ama ondan sonra da biz göbeğimizi keseriz." 
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