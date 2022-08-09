Rusya o ülkeye çok sayıda savaş uçağı ve helikopter hibe etti

Fransa'nın Afrika'daki eski nüfuz bölgelerinden olan Mali'de yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı. Paris yönetiminin ülkedeki askeri varlığını kademeli olarak azalttığı bir dönemde Rusya yönetimi tarafından Mali'ye çok sayıda savaş uçağı ve helikopteri de kapsayan bir hibe programı başlatıldığı belirtildi.Rusya, Mali'nin başkenti Bamako'daki uluslararası havaalanında düzenlenen resmi bir törenle Mali'ye çok sayıda savaş uçağı ve helikopter hibe etti.Rusya tarafından Mali'ye L-39 ve Su-25 savaş uçaklarının yanı sıra Mi-24P ve Mi-8 saldırı helikopterleri ve CASA C-295 taktik nakliye uçağı hibe edildi.Mali'deki Askeri Geçiş Konseyi tarafından atanan Savunma Bakanı Albay Sadio Camara, düzenlenen törende Rusya'ya teşekkürlerini bildirdi.Sadio Camara, "Karşılıklı yarar sağlayan bu askeri ortaklık için Rusya Federasyonu'na teşekkürler" ifadelerini kullandı.