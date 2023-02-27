Samanyolu Haber /Gündem / Rusya otomotiv ve taşımacılık krizi yaşıyor /27 Şubat 2023 15:53

Rusya otomotiv ve taşımacılık krizi yaşıyor

Ukrayna-Rusya krizinde Moskova'ya uygulanan yaptırımları otomotiv sektöründe ve karayolu taşımacılığında belirgin bir kriz yaşanıyor .

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Rusya otomotiv sektöründe ve karayolu taşımacılığında belirgin bir kriz yaşıyor.
Konu parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nda tartışılmaya başlandı. Milletvekilleri otomobil parçalarının restorasyonu için bir endüstri kurulmasını teklif ediyorlar.

Aksi takdirde yaptırımlar nedeniyle otomotiv sektörü sorununun büyüyeceği konusunda bit rapor hazırladılar. 

Konuyla ilgili araştırma metni yayınlayan İzvestia Gazetesi, Başbakan Mihail Mişustin'e hitaben yazılan bir taslak mektuba atıfta bulunarak, Devlet Dumasının dört komitesinin milletvekillerinin Rusya'da kullanılmış otomobil parçalarının restorasyonu ve tekrar kullanımı için bir endüstri oluşturma adına teklif hazırladığını yazıyor.  

Rapor, Rusya'da, gelecekte otomotiv sektörünü rahatlatacak alt yapı olmadığını belirtiyor. Aynı zamanda başta Avrupa Birliği olmak üzere ABD, Çin, Türkiye ve Güney Afrika ülkeleri olmak üzere birçok ülkede bu sektör aktif olarak geliştirilmekte ve devlet tarafından desteklendiği anlatılıyor.

Soğutmalı taşımacılık yetersiz

Bununla bağlantılı olarak Karayolu Taşımacılığı Birliği’de soğutmalı yarı römork sıkıntısı konusunda hükümeti uyardı.

Birlik, yaptırımlar ve dünyanın en büyük soğutma ünitesi üreticilerinin ülkeden ayrılması nedeniyle Rusya'da soğutmalı römork sıkıntısı konusunda uyardı. Ayrıca Taşıyıcılar, Çin ve Türkiye'den paralel ithalat ve ekipman umut ediyor.

Vedomosti gazetesine konuşan nakliye ve lojistik şirketlerinin ve treyler üreticilerinin temsilcileri, Rusya pazarının bu tip frigorifik araçlar için yetersiz olduğunu söyledi. Yetkililer krizden önce Rusya'nın yılda yaklaşık 4.000 adede kadar frigorifik treyler satıldığı Avrupa'nın en büyük pazarı olduğunu söyledi. Ancak yaptırımlarla birlikte aydan aya yetersizlik gün yüzüne çıkıyor.
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