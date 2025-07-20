Samanyolu Haber /Dünya / Rusya peş peşe şiddetli depremlerle sarsıldı! /20 Temmuz 2025 10:53

Rusya peş peşe şiddetli depremlerle sarsıldı!

Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası, Pazar günü art arda meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Alman Jeolojik Araştırma Merkezi (GFZ) ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre depremler ciddi büyüklükteydi.

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GFZ'nin açıklamasına göre, ilk deprem Kamçatka kıyılarına yakın bir noktada, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Başlangıçta 6.2 olarak ölçülen depremin büyüklüğü daha sonra 6.6 olarak güncellendi.

İlk sarsıntıdan kısa süre sonra aynı bölgede ikinci bir deprem daha meydana geldi. GFZ, bu depremin büyüklüğünü 6.7 olarak bildirirken, EMSC verileri sarsıntının 7.4 büyüklüğünde olduğunu ortaya koydu.

İki merkez arasındaki bu farklılık, ölçüm cihazları ve yöntemlerinden kaynaklanıyor olabilir.

Depremlerin ardından şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi. Tsunami uyarısına ilişkin ise herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliği yakından takip ediyor.

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Kamçatka Yarımadası, sık sık şiddetli depremlerle karşı karşıya kalıyor.
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