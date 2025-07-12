Rusya-Polonya ilişkilerinde gerilim artıyor: Kaliningrad Başkonsolosluğu kapatılıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Bu adım, Polonya'nın daha önce Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğu'nu kapatmasına bir yanıt olarak geldi.





Polonya, söz konusu kararını, Rus istihbarat servislerinin Varşova'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangına karıştığı iddialarına dayandırmıştı. Rusya ise bu suçlamaları reddederek "orantılı bir yanıt" vereceğini duyurmuştu.





Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçici Polonya Maslahatgüzarına yapılan resmi bildirimde, Kaliningrad Başkonsolosluğu'nun çalışma izninin 29 Ağustos'tan itibaren iptal edileceğini iletti. Bakanlık açıklamasında, "Bu adım, Polonya'nın asılsız ve düşmanca tutumuna bir yanıttır. Polonya, dayanaksız gerekçelerle Rusya'nın ülkedeki konsolosluk faaliyetlerini kısıtlamıştır" ifadelerine yer verdi.





Polonya'nın Krakow Kararı ve Rusya'nın Tepkisi





Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Mayıs ayı sonlarında Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını açıklamıştı. Kararın gerekçesi olarak, 12 Mayıs 2024'te Varşova'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında Rus istihbaratının rolü olduğu iddiaları gösterilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu iddiaları "temelsiz" olarak nitelendirmiş ve "Rusofobik histerinin bir parçası" şeklinde yorumlamıştı.





Son dönemde Polonya, Kaliningrad Başkonsolosluğu üzerinden vize verilmesini büyük ölçüde sınırlandırmıştı. Yalnızca AB vatandaşlarının eşleri ve çocukları ile "Polonya Kartı" sahiplerinin aile üyeleri vize başvurusunda bulunabiliyordu. Ayrıca, insani nedenlerle vize talepleri değerlendiriliyordu. Turistik amaçlı vize başvuruları ise tamamen durdurulmuştu. Polonya, Rus vatandaşlarına turistik vize vermiyor ve Schengen vizesi olsa dahi turistik girişlere izin çıkmıyor.





İlişkilerde Gerilim Süreci





İki ülke arasındaki diplomatik gerilim, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyonlar sonrası artış gösterdi. Polonya, Batılı müttefikleriyle birlikte Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. Kremlin, Polonya'nın Rusya aleyhine açıklamalarını "Rus düşmanlığını körükleyen asılsız iddialar" olarak nitelendiriyor.

Rusya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı, iki ülke arasındaki diplomatik krizin derinleştiğini gösteriyor. Moskova'nın atacağı bir sonraki adımlar, ilişkilerin geleceği açısından belirleyici olacak.