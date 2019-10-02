Samanyolu Haber /Dünya / Rusya S-500 füzelerini Suriye'de mi denedi? /02 Ekim 2019 21:47

Rusya S-500 füzelerini Suriye'de mi denedi?

Rusya'nın uzun bir süredeir müdahalede bulunduğu Suriye'de S-500 füzelerini denediği iddia edildi. Rusya'dan ise söz konusu iddiayla ilgili yalanlama geldi.

SHABER3.COM

Rusya Savunma Bakanlığı, geliştirilme süreci devam eden S-500 hava savunma sisteminin Suriye'de test edildiğine dair haberleri yalanladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rus İzvestiya gazetesine konuşan bakanlık yetkilileri, "S-500, uzun menziller söz konusu olduğunda balistik ve aerodinamik nesnelerin önünü kesmek için geliştirilmiş bir sistem. Dolayısıyla hayır, Suriye topraklarında söz konusu hava savunma sistemini test etmek, dahası kullanmak için herhangi bir gereklilik oluşmadı" dedi.

Suriye'deki Rusya üslerinin S-500'e ihtiyacı olmadığını belirten yetkililer, "Kaldı ki, (Suriye'deki Rus üsleri) Tartus ve Hmeymim, havadan gelebilecek saldırılara karşı yenilenmiş S-400, Pantsir-S ve TOP-M2 sistemleriyle korunmakta. Söz konusu sistemler, saldırılar hangi yönden ya da hangi hızla gelirse gelsinler bunları durdurabilecek kabiliyette" diye konuştu.

İzvestiya gazetesi, yine Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, S-500 sisteminin Suriye'de denendiğini öne sürmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya S-500 füzelerini Suriye'de mi denedi? Sonraki Haber >>

Sakız Adası'ndan Türkiye'ye en hazin bakış...

Sakız Adası'ndan Türkiye'ye en hazin bakış...

Trende ölümle hayat arasındaki yolculuk

Trende ölümle hayat arasındaki yolculuk

Havaalanı terminal binasına tilki daldı

Havaalanı terminal binasına tilki daldı

Tramvay 15 yaşındaki çocuğa çarptı

Tramvay 15 yaşındaki çocuğa çarptı

Kaza anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Köprü böyle çöktü!

Köprü böyle çöktü!

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Ankara'da otobüs durağa girdi

Ankara'da otobüs durağa girdi

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Ortadaki direği görmeyince

Ortadaki direği görmeyince
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:31:56