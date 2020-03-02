Samanyolu Haber /Dünya / Rusya saat 17:00 itibariyle o bölgeye giriş yaptı /02 Mart 2020 21:54

Rusya saat 17:00 itibariyle o bölgeye giriş yaptı

Bir süredir Türkiye'nin desteklediği muhalifler ile Rusya destekli Esad rejimi güçlerinin arasında el değiştiren İdlib'in Serakib kasabasına yeniden Esad rejimi güçlerinin girmesi üzerine Rusya'dan da bir hamle geldiği ifade edildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı bugün saat 17.00 itibariyle Rus askeri polisinin Serakib'de konuşlandırıldığını duyurdu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Suriye ordusunun İdlib'de stratejik önem taşıyan Serakib kasabasını cihatçıların elinden aldığı haberinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı da bölgeye Rus askeri polisinin yerleştirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus askeri polisinin "güvenlik için taşıdığı önem nedeniyle" Serakib kasabasına bugün saat 17.00 itibariyle girdiği belirtildi.
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