Rusya saat 17:00 itibariyle o bölgeye giriş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı bugün saat 17.00 itibariyle Rus askeri polisinin Serakib'de konuşlandırıldığını duyurdu.
sol.org.tr'de yer alan habere göre Suriye ordusunun İdlib'de stratejik önem taşıyan Serakib kasabasını cihatçıların elinden aldığı haberinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı da bölgeye Rus askeri polisinin yerleştirildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus askeri polisinin "güvenlik için taşıdığı önem nedeniyle" Serakib kasabasına bugün saat 17.00 itibariyle girdiği belirtildi.