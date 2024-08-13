Rusya Savunma Bakanı: Rusya ile kolektif Batı arasında silahlı bir çatışma

Samanyoluhaber.com - Moskova





Forum, 12-14 Ağustos tarihlerinde Moskova yakınlarındaki Patriot Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştiriliyor.Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, forumun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Moskova’nın Ukrayna’daki ‘askeri harekatının’ aslında ‘ABD liderliğindeki kolektif Batı ile silahlı bir çatışma’ olduğunu dile getirdi.Belousov, “Army- 2024 uluslararası askeri-teknik forumunun açılış töreninde hepinize hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi bu etkinlik özel askeri harekat sürerken gerçekleşiyor. Aslında bu, Rusya ile kolektif Batı arasında silahlı bir çatışmadır,” dedi.Bakan, “Bu çatışma, ABD ve müttefiklerinin hakimiyetlerini sürdürme ve çok kutuplu ve adil yeni bir dünya düzeninin inşasını engelleme arzusundan kaynaklanıyor. Bu bağlamda, çatışma her ülkenin çıkarlarını etkiliyor,” yorumunu yaptı.Andrei Belousov, Ordu-2024 forumunun açılışında modern askeri çatışmalarda başarıya ulaşmanın dört temel faktöre dayandığını belirtti. Belousov, bu faktörlerin hepsinin aynı anda sağlanmasının, bir ordunun düşman karşısında tam bir avantaj elde etmesi için hayati önem taşıdığını vurguladı.Modern Silahlar: Belousov, orduların modern, özellikle yüksek hassasiyetli silahlarla donatılmasının, çatışmalarda başarının anahtarı olduğunu söyledi. Silah teknolojisinin sürekli gelişmesi ve yenilenmesi gerektiğini belirtti.Yeni Savaş Taktikleri: Dronlar ve robotik sistemler gibi modern teknolojilerin kullanımı, yeni savaş taktiklerinin temelini oluşturuyor. Belousov, bu tür teknolojilerin savaş alanında avantaj sağladığını ve etkili sonuçlar doğurduğunu ifade etti.Etkili Komuta ve Kontrol Sistemi: Etkili bir komuta ve kontrol sistemi, savaş alanında hızlı ve doğru kararlar alınmasını sağlar. Belousov, yapay zeka dahil olmak üzere modern yönetim sistemlerinin önemini vurguladı.Askeri Personelin Eğitimi: Askeri personelin, özellikle komuta kademesinin, sürekli olarak eğitilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi, savaşta başarı için kritik bir unsurdur. Belousov, eğitimin sürekliliğinin önemine dikkat çekti. Belousov, bu dört faktörün entegre bir şekilde ele alınmasının, düşmana karşı tam bir avantaj sağlayacağını ve Rusya’nın Ukrayna’daki tüm hedeflerine ulaşacağından emin olduğunu belirtti.Belousov, Savunma Bakanlığı görevinde öncelikli olarak Ukrayna’daki savaşçıların modern silahlarla donatılması, yeni savaş yöntemlerinin geliştirilmesi ve ordunun sosyal koruma altına alınması gibi konulara odaklanacağını açıkladı. Ayrıca, Rusya’nın savunma sanayi kompleksinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.