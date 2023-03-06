Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Savunma Bakanı Şoygu Ukrayna'daki askeri birlikleri ziyaret etti /06 Mart 2023 11:40

Rusya Savunma Bakanı Şoygu Ukrayna'daki askeri birlikleri ziyaret etti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki askeri operasyon bölgesine giderek Güney Donetsk yönündeki Vostok askeri birlik grubu komuta kademesini teftiş etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şoygu’ya Komutan Rustam Muradov tarafından "mevcut durum ve birliklerin eylemleri hakkında" bir rapor sunulduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığı'na göre, Şoygu, özellikle personelin güvenli bir şekilde konuşlandırılmasının yanı sıra tıbbi ve cephe gerisi birimlerin çalışmaları da dahil olmak üzere, askeri birliklerin desteklenmesi organizasyonlarını kapsamlı bir şekilde inceledi ve bu durumun önemine vurgu yaptı.

CNN’den şok bilgiler

Bu arada Amerikan TV kanalı CNN, Rusya’nın Ukrayna ve Donbas’ta başlattığı askeri operasyonunun başından itibaren Ukrayna ordusunun asker kayıplarına ilişkin verileri açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndaki kaynaklarına atıfta bulunan CNN, 28 Şubat 2023'te Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıplarının yarım milyonu aştığını bildirdi.

CNN, verilerin bilgilendirilmiş kaynaklardan elde edildiğini Ukrayna’nın 24 Şubat 2022’den bu yana asker kayıplarının, ölü, yaralı, kayıp ve esir toplam 619 bini bulduğunu iddia etti.

24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ordusuna mensup 259 bin 85 asker çatışmalarda veya çeşitli sebeplerle (Enfeksiyon) öldü. Çatışmalarda yaralanan Ukrayna askerlerinin sayısı ise 246 bin 904 civarında.

CNN, bu rakamları Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndaki güvenilir kaynaklarınan elde ettiğini duyuruyor. Ancak bu rakamların gerçeğe ne kadar yakın olduğunu söylemek zor.
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