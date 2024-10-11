Rusya Savunma Bakanlığı’na nükleer endüstri güvenliği yetkisi verildi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Putin’in imzaladığı kararnameyle, Savunma Bakanlığı’na nükleer silahların bulunduğu ve askeri amaçlı nükleer enerji tesisatlarının güvenliğini denetleme sorumluluğu verildi. Bu kararnameye göre, Rusya Savunma Bakanlığı artık nükleer silahların geliştirilmesi, hazırlanması, test edilmesi, işletilmesi ve imhası sırasında tesislerde endüstriyel güvenliği organize etmek ve denetlemekle yükümlü olacak.





Bu, nükleer silahların kontrolünün daha sıkı bir şekilde askeri otoriteler tarafından yürütüleceği anlamına geliyor. Putin, geçen ay Güvenlik Konseyi ile yaptığı bir toplantıda nükleer caydırıcılık politikasının güncellenmesine yönelik talimatlar vermiş ve Rusya’nın nükleer saldırı doktrininde önemli değişiklikler yapacağını belirtmişti.





Özellikle, nükleer silaha sahip olmayan bir ülkenin, nükleer silaha sahip bir devletin desteğiyle Rusya’ya saldırması durumunda bu saldırıyı ortak saldırı olarak değerlendireceklerini vurgulamıştı. Bu kapsamda Putin, Belarus’la olan askeri iş birliğine de dikkat çekerek, her iki ülkeye yönelik saldırılar karşısında nükleer silah kullanma haklarını saklı tuttuklarını ifade etmişti.





Bu yeni düzenleme, Rusya’nın nükleer gücünü daha stratejik ve güvenlik odaklı bir şekilde yönlendirmeyi amaçlarken, aynı zamanda uluslararası arenada gerilimi artırabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.





Putin’in nükleer silahlarla ilgili bu hamlesi, Rusya’nın güvenlik kaygılarına karşı sert bir duruş sergilediğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.