Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Savunma Bakanlığı’na nükleer endüstri güvenliği yetkisi verildi /11 Ekim 2024 13:40

Rusya Savunma Bakanlığı’na nükleer endüstri güvenliği yetkisi verildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin nükleer caydırıcılık politikasında önemli bir adım atarak, Savunma Bakanlığı’nın nükleer silahlarla ilgili yetkilerini genişletti.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Putin’in imzaladığı kararnameyle, Savunma Bakanlığı’na nükleer silahların bulunduğu ve askeri amaçlı nükleer enerji tesisatlarının güvenliğini denetleme sorumluluğu verildi. Bu kararnameye göre, Rusya Savunma Bakanlığı artık nükleer silahların geliştirilmesi, hazırlanması, test edilmesi, işletilmesi ve imhası sırasında tesislerde endüstriyel güvenliği organize etmek ve denetlemekle yükümlü olacak.

Bu, nükleer silahların kontrolünün daha sıkı bir şekilde askeri otoriteler tarafından yürütüleceği anlamına geliyor. Putin, geçen ay Güvenlik Konseyi ile yaptığı bir toplantıda nükleer caydırıcılık politikasının güncellenmesine yönelik talimatlar vermiş ve Rusya’nın nükleer saldırı doktrininde önemli değişiklikler yapacağını belirtmişti. 

Özellikle, nükleer silaha sahip olmayan bir ülkenin, nükleer silaha sahip bir devletin desteğiyle Rusya’ya saldırması durumunda bu saldırıyı ortak saldırı olarak değerlendireceklerini vurgulamıştı. Bu kapsamda Putin, Belarus’la olan askeri iş birliğine de dikkat çekerek, her iki ülkeye yönelik saldırılar karşısında nükleer silah kullanma haklarını saklı tuttuklarını ifade etmişti.

Bu yeni düzenleme, Rusya’nın nükleer gücünü daha stratejik ve güvenlik odaklı bir şekilde yönlendirmeyi amaçlarken, aynı zamanda uluslararası arenada gerilimi artırabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Putin’in nükleer silahlarla ilgili bu hamlesi, Rusya’nın güvenlik kaygılarına karşı sert bir duruş sergilediğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya Savunma Bakanlığı’na nükleer endüstri güvenliği... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:17:50