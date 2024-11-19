Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, ilk kez ABD üretimi ATACMS füzeleri ile saldırdı





MEDVEDEV: FÜZELER KULLANILIRSA 3. DÜNYA SAVAŞI OLUR





'YAŞLI BIDEN ZARİF BİR ŞEKİLDE ÖLMEYE KARAR VERDİ'

Ukrayna ordusunun, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta yer alan Rusya'nın Bryansk bölgesindeki cephaneliğini vurduğu bildirildi. Rusya'nın resmi haber ajansı Ria Novosti'nin Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberde, Bryansk bölgesinde ABD üretimi uzun menzilli ATACMS füzelerine ait enkaz bulunduğu belirtildi.Ria Novosti'nin aktardığına göre açıklamada, S-400 ve Pantsir hava savunma sistemlerinin beş füzeyi durdurduğu ve birine hasar verdiği kaydedildi. Bir füzenin enkazının bölgedeki askeri tesise düştüğü ve yangına neden olduğu da eklendi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Bu gece saat 03.25'te düşman güçleri, Bryansk bölgesindeki bir tesisi altı balistik füzeyle vurdu. Doğrulanan verilere göre Amerikan yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri kullanıldı."Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Karaçev kasabası yakınlarında bir lojistik merkezinin 1046 nolu cephaneliğini vurduğu açıklanmıştı. Ukrayna basınının Silahlı Kuvvetlerden kaynaklara dayandırdığı haberinde ise, söz konusu saldırıda ATACMS füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığı ileri sürülmüştü.Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO'ya ait uzun menzilli silahların kullanılması durumunda, Kiev ve NATO unsurlarına saldırma hakkına sahip olacaklarını belirterek, "Bu da 3. Dünya Savaşı olur" dedi. Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin, Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımına izin verdiği yönündeki iddiaları değerlendirdi.Bu füzelerin Ukrayna'nın savaştaki eylemlerine katkıda bulunmayacağını savunan Medvedev, "NATO'ya ait uzun menzilli taktik balistik ve seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanımına kimin ne zaman karar verdiği önemli değil. Bu tür füzeleri ülkemize karşı kullanma girişimleri daha önce de oldu. Düşmanın elinde ne kadar füze bulunduğu da önemli değil" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yaptığını anımsatan Medvedev, AA'nın aktardığına göre şunları kaydetti:"Önemli olan, Başkanımızın söyledikleri. Bunun sonucunda nükleer caydırıcılık doktrininin yeni versiyonu onaylandı. NATO’ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya’ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev’e ve nerede olursa olsun NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur."Medvedev, ABD'de Joe Biden yönetiminin gerginliği bilinçli olarak artırdığını ve bununla Başkan seçilen Donald Trump ekibinin uğraşmak zorunda kalacağını belirterek, "Belki de yaşlı Biden insanlığın önemli bir kısmını yanına alarak zarif bir şekilde ölmeye karar verdi" ifadesini kullandı.Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği ATACMS'leri sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği bildirilmişti. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, son basın toplantısında, ABD medyasında çıkan, Washington'un Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdiğine ilişkin iddiaları doğrulamamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor" ifadesini kullanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin de bugün, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.