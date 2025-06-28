Rusya savunma harcamalarında bütçesini zorluyor

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Belarus’un başkenti Minsk'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı bütçesinde savunmaya ayrılan payın 13.5 trilyon ruble (yaklaşık 172 milyar dolar) olduğunu belirtti.



Putin, bu rakamın ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) %6.3'üne denk geldiğini ifade etti.



Toplam GSYİH'nın 223 trilyon ruble olduğunu hatırlatan Rus lider, "13.5 trilyon ruble savunmaya gidiyor. Bu az değil, çok fazla" dedi. Putin, bu seviyedeki harcamaların enflasyon üzerinde ciddi etkileri olduğunu kabul ederken, hükümetin şu anda bu etkilerle mücadele ettiğini vurguladı. Mayıs ayında yıllık enflasyonun %10 seviyesinde gerçekleştiği Rusya'da, ekonomi yönetiminin "yumuşak iniş" stratejisi izlediği belirtildi.



ABD ile Tarihi Karşılaştırma



Konuşmasında tarihi örnekler veren Putin, ABD'nin Kore Savaşı'nda GSYİH'nın %14'ünü, Vietnam Savaşı'nda ise %10'unu savunmaya ayırdığını hatırlattı. Bu karşılaştırmayla Rusya'nın harcamalarının "tarihi bağlamda orantılı" olduğunu ima eden Putin, Batı'dan önemli bir farklılığa dikkat çekti: "Biz savunma harcamalarını azaltmayı planlarken, Avrupa tam tersine artırmayı düşünüyor."



Putin, NATO'nun kısa süre önce aldığı ve üye ülkelerin savunma harcamalarını 2035'e kadar GSYİH'nın %5'ine çıkarmayı hedeflediği karara atıfta bulundu. Rus lider, Avrupa'nın artıracağı askeri harcamaların büyük ölçüde ABD savunma sanayisini besleyeceğini öne sürerken, Rusya'nın savunma yatırımlarını "kendi halkına ve sevdiklerine yapılan yatırım" olarak nitelendirdi.



Bütçeyi zorlayan rakamlar



2025 yılı bütçesinde savunma harcamalarının toplam devlet giderlerinin %32.5'ini oluşturduğu belirtildi. Maliye Bakanı Anton Siluanov'un daha önce "tarihte benzeri görülmemiş" olarak tanımladığı bu oran, ülkenin askeri kapasite inşasına verdiği önemi gözler önüne seriyor.



Toplam bütçe harcamalarının 42.3 trilyon ruble, gelirlerin ise 38.5 trilyon ruble olarak öngörüldüğü açıklandı. Bu durum, federal bütçede %1.7 oranında açık anlamına geliyor.



Ekonomistler, Rusya'nın savunma harcamalarındaki bu yüksek seviyenin sürdürülebilir olup olmadığı konusunda tartışmalarını sürdürürken, Putin'in açıklamaları Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları sürdürme kararlılığını da gösteriyor.