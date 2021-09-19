Samanyolu Haber /Gündem / Rusya seçimlerine damgasını vuran 3 aday /19 Eylül 2021 12:27

Rusya seçimlerine damgasını vuran 3 aday

Rusya'daki Duma seçimlerinde oy kullanma süreci devam ederken, St. Petersburg'daki oy pusulasında 3 adayın adı, soyadı ve dış görünüşlerinin aynı olması seçmenlerin kafasını karıştırdı.

SHABER3.COM

Rusya'da halk, parlamentonun alt kanadı Duma seçimi için oy kullanmaya devam ediyor. Ruslar, adaylarını ve siyasi partilerini desteklemek üzere vatandaşlık görevini yerine getirirken, St. Petersburg kentinde yaşayanlar ise bu görevi yapmakta oldukça zorlandı. Çünkü yarışa giren adaylardan 3'ünün adı ve soyadlarının yanı sıra dış görünüşleri de neredeyse birbirinin aynı.

SEÇMENİN KAFASI KARIŞTI

Kentteki 3 adayın da adı ve soyadı Boris Vishnevsky olması ve dış görünüşlerinin çok benzer olması seçmenlerin kafasını karıştırdı. Muhalefetteki Yeşil Alternatif Partisi'nin adayı olan Boris Vishnevsky ise diğer 2 adayın tanınmadığını ve kendisini taklit ederek muhtemel oylarını almaya çalıştıklarını ileri sürerek duruma tepki gösterdi.

KENDİNİ KRAVATIYLA TARİF ETME ÇABASI

St. Petersburg'ta seçmenin kafasını karıştıran durum nedeniyle Yeşil Alternatif Partisi’nin adayı olan Boris Vishnevsky pusuladaki fotoğrafta üzerinde olan kıyafetleri tarif ederek, kendini seçmene tanıtmaya çalışıyor. Vishnevsky, mavi kravat taktığını söyledi.


Yekaterinburg'un eski Belediye Başkanı Yevgeny Roizman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeşil Alternatif Partisi adayı Vishnevsky’ye destek verdiğini duyurarak, "Kravatından ayırt edebilirsiniz" dedi.

Dönem dönem Rus muhalif lider Alexei Navalny'yi destekleyen açıklamalarda bulunan Yeşil Alternatif Partisi adayı Vishnevsky kendi oylarının çalınmaya çalışıldığını iddia ederek, "İsim ve soy isimleri kasıtlı olarak değiştirdiler ve aday olarak 2 sahte Vishnevsky çıkarttılar. Gerçek olan benim" diyerek yaşananlardan devleti sorumlu tuttu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya seçimlerine damgasını vuran 3 aday Sonraki Haber >>

ABD'den Çin'e karşı yeni füze denedi

ABD'den Çin'e karşı yeni füze denedi

Kitabının Fransızca baskısını İngilizce diye tanıttı

Kitabının Fransızca baskısını İngilizce diye tanıttı

Uygur soykırımını dünyaya duyuran Dolkun İsa Türkiye'den sınırdışı edildi

Uygur soykırımını dünyaya duyuran Dolkun İsa Türkiye'den sınırdışı edildi

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:39:26