Rusya seçimlerine damgasını vuran 3 aday

Rusya'da halk, parlamentonun alt kanadı Duma seçimi için oy kullanmaya devam ediyor. Ruslar, adaylarını ve siyasi partilerini desteklemek üzere vatandaşlık görevini yerine getirirken, St. Petersburg kentinde yaşayanlar ise bu görevi yapmakta oldukça zorlandı. Çünkü yarışa giren adaylardan 3'ünün adı ve soyadlarının yanı sıra dış görünüşleri de neredeyse birbirinin aynı.





SEÇMENİN KAFASI KARIŞTI





Kentteki 3 adayın da adı ve soyadı Boris Vishnevsky olması ve dış görünüşlerinin çok benzer olması seçmenlerin kafasını karıştırdı. Muhalefetteki Yeşil Alternatif Partisi'nin adayı olan Boris Vishnevsky ise diğer 2 adayın tanınmadığını ve kendisini taklit ederek muhtemel oylarını almaya çalıştıklarını ileri sürerek duruma tepki gösterdi.



