Samanyoluhaber.com - Moskova





Klişaş, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü tüm saldırılara yanıt verilmeli ve verilecek. Bundan eminim" ifadelerini kullandı.





Bu açıklama, Rusya'nın İrkutsk, Murmansk ve Ryazan bölgelerindeki askeri hedeflere yönelik drone saldırılarının ardından geldi.





Bölgesel Yetkililerden Açıklamalar





İrkutsk Valisi İgor Kobzev, bölgelerindeki askeri birliğe yönelik saldırının Sibirya'da bir ilk olduğunu belirterek, dronların bir tırdan fırlatıldığını duyurdu. Murmansk Valisi Andrey Çibis ise hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve Olenegorsk'a gittiğini açıkladı. Ryazan'da ise düşürülen bir dronun parçalarının yerleşim alanına düşerek bir evin çatısına hasar verdiği bildirildi.





Demiryolu Kazaları ve Güvenlik Önlemleri





Aynı günlerde Bryansk ve Kursk bölgelerinde yaşanan demiryolu kazaları da gerilimi tırmandırdı. Bryansk'ta çöken bir köprünün enkazı altında kalan yolcu treninde 7 kişi hayatını kaybederken, 70'ten fazla kişi yaralandı. Kursk'ta ise yük treninin geçtiği sırada bir köprünün çökmesi sonucu makinist ve yardımcıları yaralandı. Tula Valisi Dmitri Milyayev, bu olayların ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.





Uzmanlar, Ukrayna'nın Rusya'nın derinlerindeki stratejik hedeflere yönelik saldırı kabiliyetini giderek geliştirdiğine dikkat çekiyor. Rus yetkililerin sert açıklamaları, olası bir askeri yanıtın sinyallerini verirken, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği uyarısı yapılıyor.





Özellikle Sibirya ve Uzak Doğu'da ilk kez yaşanan bu tür saldırılar, savaşın coğrafi boyutunun genişlediğini gösteriyor.