Samanyolu Haber /Dünya / Rusya siber saldırılara hazır /28 Ocak 2023 12:46

Rusya siber saldırılara hazır

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Syromolotov, Rusya'nın her zaman büyük çaplı siber saldırılara hazır olduğunu ve bilgi güvenliğini güçlendirmeye devam ettiğini söyledi.

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SAMANYOLUHABER - MOSKOVA

TASS'a verdiği röportajda "Batı’dan ve Ukrayna’dan Rusya'ya karşı gerçekleştirilen kötü amaçlı siber faaliyetlerin etkinliği, Batılı küratörlerin beklentilerini açıkça karşılamıyor. Büyük saldırılara hazırdık" dedi.

Times gazetesine göre, İngiliz istihbaratı düzenli olarak Rus dili bilgisine sahip IT uzmanlarını işe alıyor.  Syromolotov'un belirttiği gibi, “hacker saldırıları ve İnternette

Rus düşmanlığını pompalamak için kullanılıyorlar.  Ayrıca NATO, Rusya'nın stratejik altyapısına açıkça saldırılar uyguluyor.

Kaliningrad bölgesindeki devlet kurumları çok etkilendi bu saldırılardan. Moskova'nın enerji sistemi ve diğer kurumlarıda hedef altında”dedi.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı, uluslararası bilgi güvenliği alanında ABD ile eskisi gibi temasları sürdürmek için herhangi bir ön ortamın olmadığını da belirtti.

 “Bunun bizim seçimimiz olmadığını bir kez daha vurguluyorum - Amerikalılar köprüleri kendileri yaktılar.

Kimsenin peşinden koşmayacağız. Denizaşırı ülkelerde Rus düşmanlığı çılgınlık seviyesine çıktı, yapıcı bir konuşma havasında olduklarında, belki biz temasları sürdürmeyi düşünüz” dedi.
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