Rusya sınırında hareketlilik var

Son dönemde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları sıkça gündeme getiren ABD, Ukrayna'daki vatandaşlarına yönelik bir uyarı mesajı gönderdi.





ABD'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yayınlanan mesajda, "Konum: Donetsk, Lugansk, Kırım, Ukrayna sınırları. Olay: ABD vatandaşlarına, Rusya'nın Ukrayna sınırı ve işgal altındaki Kırım'daki olağandışı askeri hareketliliğiyle ilgili bilgilendirme yapılmaktadır" denildi.





Ukrayna'ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde de bulunan elçilik, "Rus işgal makamlarının suistimalleri nedeniyle Kırım'a, Donetsk ve Lugansk’taki silahlı çatışmalar nedeniyle Ukrayna'nın tamamına seyahat etmeyin. ABD vatandaşlarına sınırdaki güvenlik koşullarının aniden değişebileceğini hatırlatırız" ifadelerini kullandı.





ABD istihbaratının Avrupalı müttefiklerini Rusya'nın Ukrayna'yı istila etme olasılığının havalar soğudukça arttığı konusunda uyardığı belirtilmişti.





Rusya Dış İstihbarat Servisi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın öne sürdüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için askeri yığınak yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını vurguladı







