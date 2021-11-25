Samanyolu Haber /Gündem / Rusya sınırında hareketlilik var /25 Kasım 2021 12:10

Rusya sınırında hareketlilik var

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına yönelik bir uyarı mesajı yayımladı. Mesajda Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği vurgulandı ve vatandaşlarından dikkatli olmaları istendi.

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Son dönemde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları sıkça gündeme getiren ABD, Ukrayna'daki vatandaşlarına yönelik bir uyarı mesajı gönderdi.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yayınlanan mesajda, "Konum: Donetsk, Lugansk, Kırım, Ukrayna sınırları. Olay: ABD vatandaşlarına, Rusya'nın Ukrayna sınırı ve işgal altındaki Kırım'daki olağandışı askeri hareketliliğiyle ilgili bilgilendirme yapılmaktadır" denildi.

Ukrayna'ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde de bulunan elçilik, "Rus işgal makamlarının suistimalleri nedeniyle Kırım'a, Donetsk ve Lugansk’taki silahlı çatışmalar nedeniyle  Ukrayna'nın tamamına seyahat etmeyin. ABD vatandaşlarına sınırdaki güvenlik koşullarının aniden değişebileceğini hatırlatırız" ifadelerini kullandı.

ABD istihbaratının Avrupalı müttefiklerini Rusya'nın Ukrayna'yı istila etme olasılığının havalar soğudukça arttığı konusunda uyardığı belirtilmişti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın öne sürdüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için askeri yığınak yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını vurguladı


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