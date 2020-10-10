Rusya şokta: Bir kez daha günlük vaka rekoru kırıldı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 12 bin 846 yeni vaka tespit edilmesiyle yeni bir rekor görüldü.





Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 bin 846 kişi virüse yakalandı ve böylece toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 285 bin 84'e yükseldi.





Ülkede son 24 saatte iyileşen sayısı da 6 bin 781 artışla 1 milyon 16 bin 202, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 197 artarak 22 bin 454 oldu.



