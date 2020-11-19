Samanyolu Haber /Teknoloji / Rusya Sosyal Medya platformları Twitter, Facebook ve YouTube'a kısıtlama getiriyor /19 Kasım 2020 13:06

Rusya Sosyal Medya platformları Twitter, Facebook ve YouTube'a kısıtlama getiriyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da, Twitter, Facebook ve YouTube gibi yabancı internet platformlarına, Rus vatandaşları ile Sputnik ve Russia Today (RT) gibi basın kuruluşlarına uyguladıkları sansürlerden dolayı kısıtlama getirilmesine yönelik yasa tasarısı sunuldu.

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Duma'da, Rusya kaynaklı hesaplara karşı meslek, din ve milliyete dayalı sebeplerle sansür ve engelleme gibi uygulamalarından dolayı Twitter, YouTube, Facebook ve başka platformlara kısıtlama getirilmesi için tasarı sunuldu. Tasarının mimarları arasında farklı partilerden parlamenterler var.

Tasarı ile ‘Temel insan hak ve özgürlükleri ile Rusya Federasyonu vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerinin ihlaline karışan kişilere karşı tedbirler’ yasasının internet platformlarının sahiplerini kapsayacak şekilde genişletilmesi teklif ediliyor.

Söz konusu sitelerden biri, bu yasa kapsamına girmesi halinde engelleme, yavaşlatma ve birkaç binden 3 milyon rubleye kadar idari para cezasına çarptırılabilir. Cezalar bir arada da uygulanabilir.

Tasarı çerçevesinde Rusya Başsavcısı platformun sahibine ‘ayrımcılık’ statüsü tayin edebilecek, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) da ihlalcileri belirleyecek.

Roskomnadzor ilk olarak site yönetimine ihlalin ortadan kaldırılması için uyarı gönderecek, verilen sürede istenen düzeltme yapılmazsa kısıtlamalar yürürlüğe girecek.

Daha önce Sputnik’e konuşan tasarı ile ilgili bilgi sahibi bir kaynak da yaptırım kararlarının dış politikadaki durumun dikkate alınması amacıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı ile görüşülerek alınacağını ifade etmişti.

Roskomnadzor dün Google’a YouTube’daki ‘Solovyev LIVE’ kanalına karşı uygulanan kısıtlamanın kaldırılması talebini iletmişti. Ekimden beri kanalın ‘trendler’de çıkması engelleniyor.

Roskomnadzor daha önce Facebook, Twitter ve Google’e sansürlerine son verme çağrısı yapmıştı. Bu platformlarda RİA Novosti, RT, Sputnik ve Rossiya 1’in de aralarında olduğu yaklaşık 20 Rus basın kuruluşunun sayfalarına yönelik kısıtlama uygulanıyor.

Açık kaynaklara göre, son yıllarda Rusça yayın yapan yaklaşık 200 kanal yabancı internet platformlarının kara listesine girdi.
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