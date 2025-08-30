Rusya, sözleşmeli asker alımlarını rekor sayıda artırdı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Bu sayı, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 190 bin kişilik alımın oldukça üzerinde. Geçtiğimiz yıl boyunca toplamda 450 bin kişi sözleşmeli askerlik için başvuruda bulunmuştu.





Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ise 2025 yılında sözleşmeli askerlik alım planının artırıldığını açıkladı. Belousov, askeri birliklerin tamamlanmasının, taarruz operasyonlarının başarısı için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.





Bu adım, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin personel ihtiyacını karşılamak ve harekât kabiliyetini sürdürmek amacıyla atıldı.





Sözleşmeli Askerlik Alımlarında Artış





Rusya Savunma Bakanlığı’nın basın servisi, Belousov’un yaptığı açıklamalara yer verdi: "Planlanan personel tamamlama hedefleri genel olarak başarıyla yerine getiriliyor." Belousov, sözleşmeli askerlik alımlarının, Rusya’nın askeri operasyonlarını sürdürebilmesi açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. "Bu alandaki çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor" diyen Belousov, askeri birliklerin güçlendirilmesi konusunda olumlu bir tablo çizdi.





Rusya’nın Askeri Personel Politikası





Rusya, Ukrayna’daki çatışmaların devam etmesi nedeniyle askeri personel ihtiyacını karşılamak için sözleşmeli askerlik alımlarını artırmaya devam ediyor. Bu politikayla, ordunun nitelikli ve gönüllü askerlerle güçlendirilmesi hedefleniyor. Sözleşmeli askerlik, Rusya’nın uzun vadeli askeri stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.





Rusya Savunma Bakanlığı, sözleşmeli askerlik alımlarını artırmak için ekonomik teşvikler, sosyal haklar ve kariyer fırsatları gibi çeşitli avantajlar sunuyor. Bu sayede, askeri hizmetin cazibesi artırılmaya çalışılıyor ve genç nüfusun orduda görev alması teşvik ediliyor.





Rusya’nın sözleşmeli askerlik alımlarındaki artış, askeri operasyonların sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynuyor. Özellikle Ukrayna’daki çatışmaların yoğunluğu, Rusya’nın personel ihtiyacını artırırken, sözleşmeli askerlik sistemi, ordunun profesyonelleşmesini sağlıyor.





Rusya, 2025 yılı sonuna kadar sözleşmeli askerlik alımlarını daha da artırmayı hedefliyor. Bu hedef, askeri birliklerin güçlendirilmesi ve operasyonel kabiliyetlerin artırılması açısından büyük önem taşıyor.