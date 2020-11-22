Samanyolu Haber /Sağlık / Rusya: Sputnik V, Batılı aşılarından daha ucuz olacak /22 Kasım 2020 16:55

Rusya: Sputnik V, Batılı aşılarından daha ucuz olacak

Rusya'nın geliştirmekte olduğu korona virüsü aşısı Sputnik V'in, Batılı muadillerinden daha ucuz olacağı açıklandı. Pfizer/BioNTech aşısının bir dozunun yaklaşık 19.5 dolar, Moderna'nın aşısının da 25-37 dolar arasında olacağı açıklanmıştı.

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Rusya'nın korona virüsüne karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatının Pfizer/BioNTech ve Moderna şirketlerinin aşılarından çok daha düşük olacağı açıklandı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Araştırma Merkezi’nin tanıtımını yaptığı Sputnik V aşısının Twitter hesabından, şu açıklama paylaşıldı: "Bir doz için Pfizer'in açıkladığı 19.5 dolar ve Moderna'nın 25-37 dolarlık fiyatı, aslında kişi başına 39 dolar ve 50-74 dolarlık fiyat anlamına geliyor. Pfizer, Sputnik V ve Moderna aşıları için kişi başına iki doz gerekiyor. Sputnik V’nin fiyatı çok daha düşük olacak” ifadelerine yer verildi.

Sputnik V aşısı, yıllardır yapılan araştırmalarla sağlık için olumsuz sonuç yaratmadığı teyit edilen insan adenovirüsü temelinde geliştirildi. Aşı, klinik testlerin üçüncü fazının sonuna ve seri üretimin başlangıcına en yakın olan, dünyada geliştirilmekte olan 10 aşıdan biri olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) listesinde yer alıyor.

Sputnik V şu anda Rusya, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan, Venezüella ve Brezilya dahil bir dizi başka ülkede klinik testlerden geçiyor. Rusya’da klinik çalışmaların üçüncü aşamasından elde edilen verilerin ilk analizi sonucunda Sputnik V'nin yüzde 92 oranında etkisini gösterdiği gözlemlendi. Aşıyı üretmek için ortaklık çağrısında bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik V üretiminin Hindistan ve Çin'de devam ettirilebileceğini açıklamıştı.
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