Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Stratejik Saldırı Silahları Anlaşmasından çekiliyor mu? /22 Şubat 2023 00:16

Rusya, Stratejik Saldırı Silahları Anlaşmasından çekiliyor mu?

Moskova, Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımını askıya aldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis üyelerine yönelik konuşmasında, Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START anlaşmasından çekileceğini duyurdu.

Putin, ABD’nin Rus uzmanların ülkedeki kontrollerine izin vermemesi gerekçesiyle ülkesinin bu anlaşmadan çıkmayacağını ancak şimdilik askıya aldığını duyurdu.

Vladimir Putin, Batı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus stratejik havacılığını vurma girişimlerine karıştığını iddia etti. Rusya'nın Stratejik Saldırı Silahları Anlaşması (START) kapsamındaki tekliflerinin ABD tarafından reddedildiğini ve NATO'nun Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak istediğini söyledi.

Putin, Rusya'nın anlaşmadan çekilmediğini, sadece katılımını askıya aldığını kaydetti. Nükleer cephaneliklerin sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, aynı zamanda Fransa'da İngiltere'de de olduğunu tüm bu silahların Rusya'ya yönelik geliştirildiğine vurgu yaptı.
İlk START'ın tamamen farklı koşullar altında, Rusya ve ABD'nin birbirini rakip olarak görmediği bir dönemde sonuçlandığını vurgulayan Putin, şimdi ABD'nin Rusya'ya ültimatomlar sunduğunu, START'a geri dönebilmek için Rusya'nın NATO ülkelerinin birleşik saldırı cephaneliğinin nasıl dikkate alınacağını anlaması gerektiğini açıkladı.
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