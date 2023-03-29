Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Su-35 jetlerini kullanıyor /29 Mart 2023 16:47

Rusya Su-35 jetlerini kullanıyor

Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Rusya'nın Özel Askeri Operasyona katılan bazı eski uçakları modern Su-35'lerle değiştirdiğini söyledi.

Rusya Su-35 jetlerini kullanıyor

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA


Ukraynalı yetkiliye göre, yeni nesil savaş uçakları, çok daha ‘etkili radarlar ve uzun menzilli füzeler’ ile donatıldığı için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bunlara karşı koyacak teknik donanımı yok.

ABC News'e açıklamalarda bulunan Ukraynalı yetkili, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin havadaki avantajının Ukrayna için gerçek riskler barındırıyor. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'dan "12 kat daha fazla uçağa sahip olduğunu" iddia ediyor.

Rusya mühimmat üretimini artırdı

Rusya, askeri mühimmatların üretildiği sanayi tesislerini 3 vardiya aralıksız çalıştırıyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri mühimmatın üretimine doğrudan dahil olan işletmelerin üretim kapasitelerini denetledi.

Şoygu’nun ziyaret ettiği tesislere ilişkin detaylı bilgi verilmezken yapılan açıklamada, Rusya’nın savunma sanayi kompleksi işletmelerinin yıl sonuna kadar üretim kapasitelerini 7-8 kat artıracakları vurgulandı.
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