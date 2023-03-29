Rusya Su-35 jetlerini kullanıyor

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA









Ukraynalı yetkiliye göre, yeni nesil savaş uçakları, çok daha ‘etkili radarlar ve uzun menzilli füzeler’ ile donatıldığı için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bunlara karşı koyacak teknik donanımı yok.





ABC News'e açıklamalarda bulunan Ukraynalı yetkili, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin havadaki avantajının Ukrayna için gerçek riskler barındırıyor. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'dan "12 kat daha fazla uçağa sahip olduğunu" iddia ediyor.





Rusya mühimmat üretimini artırdı





Rusya, askeri mühimmatların üretildiği sanayi tesislerini 3 vardiya aralıksız çalıştırıyor.





Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri mühimmatın üretimine doğrudan dahil olan işletmelerin üretim kapasitelerini denetledi.





Şoygu’nun ziyaret ettiği tesislere ilişkin detaylı bilgi verilmezken yapılan açıklamada, Rusya’nın savunma sanayi kompleksi işletmelerinin yıl sonuna kadar üretim kapasitelerini 7-8 kat artıracakları vurgulandı.