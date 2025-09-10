Rusya-Suriye Ekonomi, Güvenlik ve Savunma Toplantısı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığındaki geniş katılımlı Rus heyeti, Suriye Devlet Başkanı’nın yönetiminden sorumlu yetkilisi Maher Hüseyin eş-Şaraa ile bir araya geldi.





Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Novak başkanlığındaki heyet, Suriye’de ekonomik, güvenlik, savunma ve siyasi konuları ele almak üzere görüşmeler gerçekleştirecek.





Daha önce, 31 Temmuz’da, Suriye Dışişleri Bakanı Asaad Hasan eş-Şibani başkanlığındaki bir Suriye heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin’de kabul edilmişti. Şibani, bu ziyaretten önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir araya gelerek, iki ülke arasındaki mevcut iş birliği anlaşmalarının envanterinin çıkarılmasına karar vermişti.





Lavrov, Rusya’nın Suriye’yi dost bir ülke olarak gördüğünü ve iktidarda kim olursa olsun ilişkilerin güçlendirilmesini planladığını vurgulamıştı. Aynı şekilde Suriye yönetimi de Moskova ile iş birliğine devam etmeyi ve yeni bir hükümetlerarası komisyon oluşturmayı hedefliyor.





İkili ilişkiler, siyasi değişimlere rağmen devam ediyor





Aralık 2024’te Suriye’de, Rusya’nın desteklediği Beşar Esad rejimi düştü ve ülkeyi silahlı muhalefet yönetmeye başladı. 12 Şubat’ta Putin, Suriye’nin geçici devlet başkanı Ahmed el-Şaraa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Rusya’nın Suriye’ye olan desteğini sürdüreceğini, ülkenin sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilmesine yardımcı olacağını ve insani yardım sağlayacağını belirtti.





Rusya’nın Suriye’ye yönelik ekonomik, güvenlik ve savunma alanlarındaki desteği, bölgedeki etkisini sürdürme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki iş birliği, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde kritik bir rol oynayabilir.