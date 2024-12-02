Samanyolu Haber /Dünya / Rusya-Suriye hava kuvvetlerinden ortak müdahale /02 Aralık 2024 13:03

Rusya-Suriye hava kuvvetlerinden ortak müdahale

Şam rejimi Savunma Bakanlığı, Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin isyancıların kontrolündeki bölgelere, silah depolarına ve lojistik hatlarına yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu saldırılarda “onlarca terörist” etkisiz hale getirildi ve hedefler doğrudan isabet aldı.

Ayrıca açıklamada Suriye ordusu’nun Hama vilayetinin kuzeyindeki çatışmalar için takviye birlikler gönderdiği söylendi. Bu birliklerin ağır silahlar ve füze rampalarıyla desteklendiği bildirildi.

İdlib ve Halep’teki gelişmeler

İsyancıların kontrolündeki İdlib bölgesinde hareketlilik sürerken, buradan gelen güçlerin Halep’te büyük bir saldırı başlattığı belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, isyancıların Halep vilayetinin önemli bir bölümünü kontrol altına aldığını kabul etti.

1 Aralık itibarıyla, Hama vilayetine yönelik isyancı saldırılarının püskürtüldüğü açıklandı.

Halep ve çevresindeki isyancı ilerleyişi, hükümetin bölgedeki kontrolü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Rusya’nın hava desteği, Suriye ordusunun sahadaki üstünlüğünü artırmaya yönelik kritik bir rol oynuyor.
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