Rusya, Suriye limanlarının alternatifini başka bir Afrika Ülkesi ile mi çözüyor?

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya’nın askeri gemilerinin Ekvator Ginesi’nin limanlarına giriş yapmasına ve demirlemesine izin verecek bir hükümetler arası anlaşmanın imzalanmasına dair kararnameyi imzaladı.





Anlaşma taslağı, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ile görüşülerek onaylanmıştı. Taslağa göre, Rusya askeri yetkililerine, Ekvator Ginesi’nde Malabo ve Bata limanlarında gemi onarımı yapılması amacıyla askerî gemilerin girmesi ve demirlemesi için gerekli prosedürleri müzakere etme ve anlaşmayı imzalama yetkisi verildi.





Taslak metne göre, anlaşma, gönderici devletin askeri gemilerinin, Ekvator Ginesi’ne ait limanlarda onarım için demirlemesi, devlet sınırlarının geçilmesi ve personelin misafir ülke topraklarında bulunma koşullarını belirliyor.





Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 2024 yılının Eylül ayında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya’nın Afrika ülkesinin savunma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağladığı için teşekkür etti.