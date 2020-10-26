Rusya, Suriye üzerinden mesaj verdi

SAMANYOLUHABER- Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Şam'ın müttefiki Rusya'nın Suriye'nin kuzey batısına düzenlediği hava saldırısında Türkiye destekli 34 muhalif savaşçıyı öldürdüğünü belirtti.
Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) SOHR'dan aktardığına göre Rus savaş uçakları İdlib'de bulunan Şam Lejyonu'na ait bir eğitim kampını hedef aldı.
Hava saldırısında yaralananların da olduğu belirtildi.
27 Şubat’ta Suriye’nin Idlib şehrinde Esed rejimine bağlı kuvvetlerin hava saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 34 asker hayatını kaybetmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin kendileri Türk askerlerinin orada olduğuyla ilgili bir bilgi vermediğini iddia etmişti.
ERDOĞAN, PUTİN'İN AYAĞINA GİTMİŞTİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya’nın iddialarını tekzip etmiş, saldırıdan günler önce TSK'nın orada olduğunun bilgisinin Rus makamlarıyla paylaşıldığını ifade etmişti. Bombardımanın Rus taarruz uçaklarının görev aldığı iddiaları hâlâ cevapsız.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret etmişti.
Putin'in Erdoğan'ı Kremlin Sarayı'nın kabul salonunun kapısında 2 dakika beklettiğine dair görüntüler Rus devlet televizyonunda yayınlanmıştı.