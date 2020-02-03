Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Suriye'de 4 askerin şehit olmasıyla ilgili TSK'yı suçladı, Erdoğan'ı yalanladı /03 Şubat 2020 11:49

Rusya Suriye'de 4 askerin şehit olmasıyla ilgili TSK'yı suçladı, Erdoğan'ı yalanladı

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye ordusunun atışlarının hedefi olduğu sırada İdlib’deki eylemleri konusunda kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü.

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Açıklamada “Türk birlikleri 2 Şubat’ı 3 Şubat’a bağlandığı akşam saatlerinde Rusya tarafına bilgi vermeden İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde hareket ettiler ve Suriye hükümet güçlerinin Serakib yerleşim biriminin batısındaki teröristlere yönelik saldırısının hedefi oldu” ifadeleri kullanıldı.

Dün gece gerçekleşen saldırıda 4 asker şehit olmuş, 9 askerse yaralanmıştı.

ERDOĞAN UÇAKLAR VURUYOR DEDİ, RUSYA ONU DA YALANLADI

Diğer yandan TSK uçaklarının Rusya ordusunun İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde kontrol ettiği hava sahasını da ihlal etmediği kaydedildi.

Açıklamada, “İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki hava sahası Rusya ordusu tarafından sürekli kontrol ediliyor. Türkiye Hava Kuvvetleri, Suriye sınırını ihlal etmedi, Suriye ordusunun mevzilerine yönelik saldırı tespit edilmedi” ifadelerine de yer verildi.

Tayyip Erdoğan, İdlib’de askerlerin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili karşılık verildiğini belirtmişti. Erdoğan, “Şu anda biz F16'larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT'in belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor” demişti.

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