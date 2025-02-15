Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Suriye'deki Mühimmatını Çekiyor /15 Şubat 2025 17:44

Rusya Suriye'deki Mühimmatını Çekiyor

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'deki mühimmatını gemilerle çektiğini gözlemlediklerini duyurdu. Bu gelişmenin, Rusya'nın Ortadoğu'daki hedeflerine büyük bir darbe olduğu ifade edildi. Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetleri, Suriye topraklarında bulunan ekipmanı taşıyan Rus gemilerini Manş Denizi'nden geçerken tespit etti.

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Savunma Bakanı John Healey, "Putin'in, müttefiği Esad'ı yalnız bırakmasının ardından Suriye'den çekilen bu gemiler, silah ve mühimmat dolu idi. Bu, Rusya'nın zayıfladığını ancak bir tehdit olmayı sürdürdüğünü gösteriyor" dedi. Londra, bu adımın Kremlin'in Ukrayna'daki savaşa yoğunlaşmak istediğini kanıtladığını belirtti.

Radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam'ın Esad'ı devirip ülkede kontrolü devralması, Suriye'deki Rus askeri üsleri ve faaliyetlerinin akıbetini belirsizliğe sokmuştu. Rusya, bu konuda Suriye'nin yeni yönetimiyle anlaşmaya varmayı hedefliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin geçici lideri Ahmed Şara ile Çarşamba günü ilk kez telefonda görüştü. Putin'in, Şara'ya Esad yönetimi ile imzalanmış olan anlaşmaları uygulamayı sürdürmeyi önerdiği belirtildi.
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