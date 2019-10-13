Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Suriye'den ne zaman asker çekecek /13 Ekim 2019 09:18

Rusya Suriye'den ne zaman asker çekecek

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada Suriye hükümetinin talep etmesi durumunda Rusya’nın askerlerini Suriye’den çekeceğini söyledi.

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Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin El Arabiya, Sky News Arabia ve Russia Today’e verdiği söyleşide Suriye’de gelecekte kurulacak bir hükümetin talebi etmesi durumunda Rusya’nın askerlerini geri çekeceğini söyledi.

Putin, "Yabancı bir ülkede, ki bu durumda Suriye’de yasa dışı olarak bulunanların bölgeyi terk etmeleri gerekiyor. Bu durum bütün ülkeleri ilgilendiriyor" dedi. Rusya Cumhurbaşkanı “Suriye’nin gelecekteki meşru hükümeti, ülkede kalması için Rus birliğine ihtiyaç duymadığını söylüyorsa, bu durum Rusya’yı da ilgilendirecek” dedi.
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