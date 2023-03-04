Samanyolu Haber /Dünya / Rusya tahıl anlaşmasını uzatmayabilir /04 Mart 2023 12:02

Rusya tahıl anlaşmasını uzatmayabilir

Rusya, ilginç bir şekilde savaşın başlamasından bu yana buğday ihracatını neredeyse ikiye katladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER - MOSKOVA

Bloomberg'e göre, yılın başından bu yana Rusya'dan gelen buğday arzı, Ukrayna'daki savaşın başlamasından önceki döneme kıyasla yaklaşık %90 arttı ve 6,1 milyon tona ulaştı. Bunun en önemli sebebi geçen sene elde edilen rekor tahıl üretimi.

Fakat, Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılını dünyaya taşıyan ve en son 19 Kasım 2022’de 120 gün süreyle uzatılan Tahıl Koridoru Anlaşması, 18 Mart’ta sona eriyor.

Washington’un Rusya'yı tahıl anlaşmasının geçerlilik süresini uzatma davetinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığından yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasının artık işlevini yerine getirmediğini açıkladı. Bakanlık Batının Rusya ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan memorandumu sabote ettiği görüşünde.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya'nın tahıl anlaşmasını uzatmaya hazır olduğunu ancak anlaşmanın Rusya’nın çıkarlarını karşılamadığını tek şartlarının Rusya’ya uygulanan ihracat kısıtlamaların kaldırılması şartıyla anlaşmanın uzatılacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılık ettiği tahıl anlaşması, Ukrayna gemilerinin Karadeniz'den Ege Denizi'ne Türk kontrolü altında İstanbul Boğazı'ndan çıkmasına ve böylece Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarına serbestçe tahıl ihraç etmesine izin veriyor.
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