Rusya tahıl ürünleri ihracat vergilerini düşürdü

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA Vergi oranları, tahıl fiyatları baz alınarak hesaplandı: buğday için ton başına 240,9 dolar, arpa için 215,3 dolar ve mısır için 234 dolar.



Rusya hükümeti, buğday ihracat vergisini %11 oranında düşürdü. Rusya Tarım Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ton başına vergi 4430,1 rubleden 3941,6 rubleye indirildi.



Bakanlık, arpa ihracat vergisinin ton başına 3407,8 rubleden 3012,5 rubleye, mısır vergisinin ise 4659,1 rubleden 4255,3 rubleye düşürüldüğünü bildirdi.



Tarım Bakanlığı, “Hesaplanan ihracat gümrük vergileri, yayımlandıktan sonraki üçüncü iş gününden itibaren uygulanır ve yeni oranlar yürürlüğe girene kadar geçerlidir” açıklamasında bulundu.



Öte yandan, hükümet 2025’in ilk yarısı için buğday ihracatına kota koydu.

15 Şubat - 30 Haziran tarihleri arasında Rusya’dan en fazla 10,6 milyon ton buğday ihraç edilebilecek. Aynı dönemde arpa, çavdar ve mısır ihracatı ise tamamen yasaklandı.



Ayrıca Rusya, Aralık 2024 itibarıyla Suriye’ye buğday ihracatını durdurdu.