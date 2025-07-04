Rusya, Talibanı tanıdığını açıkladı

Önce terör örgütleri listesinden çıkarıldı





ABD ve NATO güçlerinin 2021 yazında Afganistan’dan çekilmesinin ardından önceki hükümet devrilmiş, ülke genelinde kontrolü ele geçiren Taliban, 15 Ağustos’ta geçici hükümet kurduğunu ilan etmişti.





Aynı dönemde Batılı ülkeler diplomatik ilişkilerini sonlandırmış, başkent Kabil’de yalnızca birkaç ülkenin büyükelçiliği açık kalmıştı.





2003’te Taliban’ı yasaklanan terör örgütleri listesine alan Rusya’daysa Aralık 2024’te Putin, Taliban’ı terör listesinden çıkaracak yasaya imza atmıştı. Yüksek Mahkeme de nisanda bunu onaylamıştı.





İlk ülke Rusya





Aktifhaber'in verdiği habere göre, Kabulov, Rus haber ajansı RİA’ya konuştu.





Rusya’nın Afganistan hükümetini resmen tanıyıp tanımadığı sorusuna Kabulov, “Evet, tanıdı” diye yanıt verdi.





Rus basınında Taliban hükümetinin bayrağının Afganistan’ın Moskova Büyükelçiliği binasında dalgalandırıldığı görüntülere yer aldı.





Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, yeni Moskova büyükelçileri Dimitry Zahirnov’un, Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki’ye güven mektubunu sunduğunu açıkladı. Açıklamaya göre Zahirnov, görüşmede Rusya’nın Afganistan’daki yönetimi resmen tanıma kararı aldığını da iletti.





Büyükelçi Zahirnov, kararı ‘tarihi bir adım’ diye tanımladı. Muttaki ise bunun ‘iki ülkenin pozitif ilişki, karşılıklı saygı ve yapıcı işbirliğinin yeni bir aşaması’ olduğunu belirtti.





Rusya’nın bu kararıyla Taliban hükümetini ilk kez bir ülke tanımış oldu.



