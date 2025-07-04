Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Talibanı tanıdığını açıkladı /04 Temmuz 2025 15:15

Rusya, Talibanı tanıdığını açıkladı

Taliban’ı resmen tanıyan ilk ülke Rusya oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’daki Taliban hükümetini resmen tanıdıklarını bildirdi.

SHABER3.COM

Önce terör örgütleri listesinden çıkarıldı

ABD ve NATO güçlerinin 2021 yazında Afganistan’dan çekilmesinin ardından önceki hükümet devrilmiş, ülke genelinde kontrolü ele geçiren Taliban, 15 Ağustos’ta geçici hükümet kurduğunu ilan etmişti.

Aynı dönemde Batılı ülkeler diplomatik ilişkilerini sonlandırmış, başkent Kabil’de yalnızca birkaç ülkenin büyükelçiliği açık kalmıştı.

2003’te Taliban’ı yasaklanan terör örgütleri listesine alan Rusya’daysa Aralık 2024’te Putin, Taliban’ı terör listesinden çıkaracak yasaya imza atmıştı. Yüksek Mahkeme de nisanda bunu onaylamıştı.

İlk ülke Rusya

Aktifhaber'in verdiği habere göre, Kabulov, Rus haber ajansı RİA’ya konuştu.

Rusya’nın Afganistan hükümetini resmen tanıyıp tanımadığı sorusuna Kabulov, “Evet, tanıdı” diye yanıt verdi.

Rus basınında Taliban hükümetinin bayrağının Afganistan’ın Moskova Büyükelçiliği binasında dalgalandırıldığı görüntülere yer aldı.

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, yeni Moskova büyükelçileri Dimitry Zahirnov’un, Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki’ye güven mektubunu sunduğunu açıkladı. Açıklamaya göre Zahirnov, görüşmede Rusya’nın Afganistan’daki yönetimi resmen tanıma kararı aldığını da iletti.

Büyükelçi Zahirnov, kararı ‘tarihi bir adım’ diye tanımladı. Muttaki ise bunun ‘iki ülkenin pozitif ilişki, karşılıklı saygı ve yapıcı işbirliğinin yeni bir aşaması’ olduğunu belirtti.

Rusya’nın bu kararıyla Taliban hükümetini ilk kez bir ülke tanımış oldu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya, Talibanı tanıdığını açıkladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:52:09