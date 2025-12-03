Samanyolu Haber /Dünya / Rusya taviz vermiyor: İşte o başlıklar! /03 Aralık 2025 12:42

Rusya taviz vermiyor: İşte o başlıklar!

Rusya, Ukrayna krizine yönelik müzakere sürecinde üç ana konuda asgari taleplerinden geri adım atmıyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Washington’un barış planı taslağı üzerindeki görüşmelerde Moskova, bu "üç sütun" üzerinde ısrar etti: 

1. Donbas'ın Tamamı Üzerinde Kontrol: Rusya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamının -şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında bulunan kısımları da dahil olmak üzere- kendi kontrolüne geçmesini talep ediyor.
2. Ukrayna Ordusunun Zayıflatılması: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sayıca önemli ölçüde azaltılması ve belirli kilit silah kategorilerinden (muhtemelen uzun menzilli füzeler, ağır topçu gibi) vazgeçmesi isteniyor.
3. İlhak Edilen Bölgelerin Tanınması: Rusya'nın 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından resmen tanınması şartı öne sürülüyor.

İkincil Konularda Esneklik Mümkün

Moskova, bu üç temel maddeye sıkı sıkıya bağlı kalırken, diğer bazı ikincil konularda esnek davranmaya ve uzlaşmaya açık olabileceği sinyalini veriyor. Bu esneklik alanları arasında, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması gibi mali konular olabileceği belirtiliyor.

Bu açıklamalar, Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisiyle yapılan görüşmelerin ardından geldi. Rusya'nın bu sert talepleri, müzakerelerde önemli bir açmaz oluşturuyor. Zira Ukrayna’da aynı şekilde toprak bütünlüğünden taviz vermeyi ve ordusunu zayıflatmayı reddediyor.

Batılı ülkeler ise Rusya'nın bölgeleri tanımayı ve Ukrayna'nın savunma kapasitesini sınırlamayı kabul edilemez buluyor.

Sonuç olarak, taraflar diyaloğu sürdürse de, Rusya'nın bu "kırmızı çizgileri", yakın vadede kapsamlı bir barış anlaşması ihtimalini oldukça düşük gösteriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya taviz vermiyor: İşte o başlıklar! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:34:28