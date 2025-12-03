Rusya taviz vermiyor: İşte o başlıklar!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Washington’un barış planı taslağı üzerindeki görüşmelerde Moskova, bu "üç sütun" üzerinde ısrar etti:





1. Donbas'ın Tamamı Üzerinde Kontrol: Rusya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamının -şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında bulunan kısımları da dahil olmak üzere- kendi kontrolüne geçmesini talep ediyor.

2. Ukrayna Ordusunun Zayıflatılması: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sayıca önemli ölçüde azaltılması ve belirli kilit silah kategorilerinden (muhtemelen uzun menzilli füzeler, ağır topçu gibi) vazgeçmesi isteniyor.

3. İlhak Edilen Bölgelerin Tanınması: Rusya'nın 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından resmen tanınması şartı öne sürülüyor.





İkincil Konularda Esneklik Mümkün





Moskova, bu üç temel maddeye sıkı sıkıya bağlı kalırken, diğer bazı ikincil konularda esnek davranmaya ve uzlaşmaya açık olabileceği sinyalini veriyor. Bu esneklik alanları arasında, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması gibi mali konular olabileceği belirtiliyor.





Bu açıklamalar, Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisiyle yapılan görüşmelerin ardından geldi. Rusya'nın bu sert talepleri, müzakerelerde önemli bir açmaz oluşturuyor. Zira Ukrayna’da aynı şekilde toprak bütünlüğünden taviz vermeyi ve ordusunu zayıflatmayı reddediyor.





Batılı ülkeler ise Rusya'nın bölgeleri tanımayı ve Ukrayna'nın savunma kapasitesini sınırlamayı kabul edilemez buluyor.





Sonuç olarak, taraflar diyaloğu sürdürse de, Rusya'nın bu "kırmızı çizgileri", yakın vadede kapsamlı bir barış anlaşması ihtimalini oldukça düşük gösteriyor.