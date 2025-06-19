Samanyolu Haber /Dünya / Rusya 'terör örgütü' listesinden çıkardığı Taliban'ı ekonomi forumuna davet etti /19 Haziran 2025 14:44

Rusya 'terör örgütü' listesinden çıkardığı Taliban'ı ekonomi forumuna davet etti

Afganistan'ın fiili yönetimi olan Taliban'ın resmi temsilcileri, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) katılmak üzere Rusya'ya geldi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Yüksek Mahkemesi, 17 Nisan'da Genel Savcı İgor Krasnov'un başvurusunu kabul ederek Taliban'ın faaliyetlerine yönelik yasağın kaldırılmasına karar verdi. 20 Mayıs'ta ise Taliban, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) terör örgütleri listesinden resmen çıkarıldı.

Taliban heyeti, 2022'den bu yana foruma katılıyor, ancak bu yıl ilk kez "terör örgütü" statüsü olmadan etkinlikte yer alıyor. 

Dün Petersburga ulaşan Afgan heyeti, forum stantlarını inceledi ve iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Bugün ise forumun çeşitli oturumlarına katılmaları planlanıyor.

Rusya-Taliban İlişkilerinde Yeni Dönem

Terör örgütü listesinden çıkarılması Rusya'nın Taliban yönetimiyle diplomatik ve ekonomik ilişkileri normalleştirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Özellikle enerji, altyapı ve ticaret alanlarında iş birliği fırsatlarının tartışılması bekleniyor.

Taliban'ın SPIEF'e resmi olarak davet edilmesi, uluslararası toplumda tartışma yaratırken, Rusya'nın bölgesel politikalarında realist bir yaklaşım sergilediğine işaret ediyor. Forum süresince Taliban heyetinin hangi ülkelerle temas kuracağı ise merak konusu.
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