Samanyolu Haber /Dünya / Rusya toplu aşılama için tarih verdi /31 Ağustos 2020 22:07

Rusya toplu aşılama için tarih verdi

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, risk gruplarındaki kişilere toplu Covid-19 aşılarının Ekim-Aralık döneminde yapılmaya başlayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirilen ve dünyada ilk tescil edilen Covid-19 aşısı olan Sputnik V hakkında bilgi veren Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, risk gruplarının toplu aşılamalarına Ekim-Aralık döneminde başlanacağını duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre, aşının tescil sonrası araştırmalarının bu hafta başlayacağını kaydeden Muraşko, "40 bin kişilik bir gönüllü grubu oluşturuluyor. Bunlar, büyük bir popülasyondaki tüm nüansları ve ayrıntıları izlememizi sağlayacak plasebo kontrollü araştırmalar. Aşının etkili, güvenli olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Sputnik V’nin büyük partiler halindeki ilk teslimatlarının eylül ayında başlayacağını söyleyen Muraşko, aşı üretim kapasitesinin ekim-aralık döneminde en üst seviyeye çıkacağını vurgulamıştı.
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