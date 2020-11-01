Samanyolu Haber /Dünya / Rusya toplu aşılamaya ne zaman başlayacağını açıkladı /01 Kasım 2020 19:41

Rusya toplu aşılamaya ne zaman başlayacağını açıkladı

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasya Rakova, Sputnik V aşısına ilişkin, "Aşının önümüzdeki ay halka arz olmasını planlıyoruz, aşı isteyen tüm Moskovalılara uygulanmaya başlayacak" dedi.

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Moskova'da aşı olmak isteyen herkese aşı yapılabilmesi için altyapı çalışmalarına başlandı. Çeşitli ülkelerde geliştirilen birçok aşı çalışması son aşamaya gelmiş durumda. Bunların arasında Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Sputnik'in aktardığına göre, Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasya Rakova, Rus basınına Sputnik V aşısıyla ilgili bilgi verdi. Rakova, Moskova'da gelecek ay aşılama çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

Rakova'nın sözleri şu şekilde:

"Endüstrimiz aşıyı üretirken biz de zaman kaybetmeden koronavirüs aşısı için şehir çapında çok sayıda aşılama kabinleri oluşturuyoruz. Aşının önümüzdeki ay halka arz olmasını planlıyoruz, aşı isteyen tüm Moskovalılara uygulanmaya başlayacak." Rakova sözlerine aşıyı şu an herkese uygulayacak kapasiteye sahip olmadıklarını da ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz perşembe günü toplu aşılamanın yıl sonunda başlamasını umut ettiğini ifade etmişti.
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