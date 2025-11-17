Samanyoluhaber.com - Moskova





Özellikle Doğu ve Güney cephelerinde taraflar arasında yoğun mücadeleler yaşandığı bildiriliyor.





Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve Mirnograd kentleri çevresinde çatışmalar şiddetlenmiş durumda. Rus kaynakları, bu yerleşimlerin fiilen kuşatıldığını ve geriye kalan dar koridorun Rus silahlı kuvvetlerinin ateş kontrolü altında olduğunu bildiriyor.





Ukrayna kuvvetlerinin kuzeyden gerçekleştirdiği karşı taarruzların ise durumu değiştiremediği belirtiliyor.





Kupiansk'ta Şiddetli Çatışmalar





Harkov cephesinde Kupiansk kenti için mücadelenin devam ettiği aktarılıyor.





Ukrayna birliklerinin kentteki garnizonunu ablukadan kurtarmak için Neçvolodovka yönünden karşı taarruzlar düzenlediği, bu operasyonlarda özel kuvvetlerin de kullanıldığı ifade ediliyor.





Rusya'ya bağlı "Kuzey" askeri grubunun Harkov yönünde sınırlı ilerlemeler kaydettiği bildiriliyor.





Volçansk yakınlarındaki Sinelnikovo yerleşiminin kontrol altına alındığı ve diğer yönlerde de kontrol bölgelerinin genişletildiği belirtiliyor. Ancak bu ilerlemelerin Belgorod bölgesinde "tampon bölge" oluşturma hedefine yönelik sonuç getirmediği belirtiliyor.





Zaporijya Cephesinde Hareketlilik





Doğu Zaporijya yönünde Rus birliklerinden "Doğu" askeri grubuna bağlı birliklerin taktik başarılar elde etmeye devam ediyor.





Rus askerleri Rabonopol yerleşiminden batıya doğru ilerleme kaydetti. Rus askerlinin ele geçirdiği köylerden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. 127. Tümen'e bağlı 114. Motorize Piyade Alayı'nın Varvarka yönünde taarruzları sürdürdüğü belirtiliyor.





Tarafların karşılıklı olarak enerji ve altyapı tesislerini hedef aldığı bildiriliyor. Rus kuvvetlerinin Odessa bölgesinde bir güneş enerjisi santralini vurdu. Ukrayna kuvvetleri ise Samara bölgesindeki petrol tesislerine ve Volgograd kentine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi