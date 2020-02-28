Rusya: Türk askerini biz vurmadık

Bakanlık, Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rus Hava Güçleri'nin 33 Türk askerinin öldüğü, 32 askerin ise yaralandığı saldırıya katılmadığını, İdlib'de Esad güçlerine bağlı jetlerin düzenlediği hava saldırısında Suriyeli militanların arasındaki Türk askerlerin vurulduğunu" belirtti.







Bakanlığın açıklamasında, "Türkiye’den verilen bilgiye göre Türk askerleri o bölgede olmamalıydı" ifadesine yer verildi. Bakanlık ayrıca, "Rusya, Türk kayıpları öğrendikten sonra Suriye hükümetinin ateşkes uygulaması için her şeyi yaptı" açıklamasında bulundu.







'Suriye ordusu teröristlere cevap verdi, Türk askerleri o bölgede olmamalıydı'





Rusya Savunma Bakanlığı gönderdiği yazılı açıklamada, "Cuma günü Tahrir el-Şam terör örgütü İdlib bölgesinde Suriye ordusuna karşı geniş çaplı bir saldırı başlattı. Suriye ordusu da bu saldırıya yanıt verdi. Söz konusu saldırı, teröristlerle bir arada bulunan Türk askerlerinin de vurulmasıyla sonuçlandı" dendi.





'Rusya'ya ait uçaklar operasyonda yer almadı'





Açıklamanın devamında, "Rusya’nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye'nin İdlib'deki koordinasyon merkezi ile temas halindeydi. Fakat Türk makamları tarafından verilen bilgiye göre, Türk askerlerinin söz konusu bölgede olmamaları gerekiyordu. Rusya Ordusu, yaralanan Türk askerlerine ilişkin bilgi alınır alınmaz Suriye ordusunun ateşe tamamen son vermesi yönünde kapsamlı önlemler aldı, ölen ve yaralanan Türk askerlerinin Türkiye topraklarına güvenli tahliyesi sağlandı. Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları Behun yerleşimi yakınlarında kullanılmadı" ifadeleri kullanıldı.





Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı son açıklamda, İdlib'de Türk askerlerine yönelik rejim kuvvetleri tarafından hava saldırısı düzenlendiğini belirterek "33 Türk askerinin şehit olduğunu" duyurmuştu.



