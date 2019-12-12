Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Türk narlarını iade etme kararı aldı /12 Aralık 2019 22:49

Rusya, Türk narlarını iade etme kararı aldı

Türkiye'nin ihraç ettiği tarım ürünlerinin geri gönderilmesi hadisesine bir yenisi daha eklendi.

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Rus Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Rosselhoznadzor'un Belarus sınırına yakın Bryansk ve Smolensk bölgelerindeki temsilciliğinin 18,1 ton Türk narının kontrol noktasından Rusya'ya girmesini engellediği bildirildi. Rus Interfax haber ajansının haberine göre narlar Akdeniz meyve sineği larvası içeriyordu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Moskova bölgesinde pazara sürülmesi planlanan narların Akdeniz meyve sineği larvası içerdiğinin tespitinin ardından üretici şirkete iade edildiği bildirildi. Rusya'dan Türkiye'ye geçtiğimiz aylarda domates dahil bazı tarım ürünleri geri gönderilmişti.

Akdeniz meyve sineği larvası tropik ve subtropikal 200 civarında meyve ve domates, patlıcan ve biberle besleniyor.

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat 2015 yılında yaşanan uçak krizi sonrası düşüş gösterdi. Rusya'ya yapılan tarımsal ihracatın en önemli bölümünü yaş meyve ve sebze ihracatı oluşturuyor. Ziraat Mühendisleri Odası internet sitesinde yer alan verilere göre Rusya'nın tarımsal ihracat içinde yüzde 7'lerde olan payı yüzde 3,1'e düştü.
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