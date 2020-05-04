Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Türkiye dahil 10 ülkedeki mahsur kalan vatandaşlarını ülkesine getirecek /04 Mayıs 2020 15:31

Rusya Türkiye dahil 10 ülkedeki mahsur kalan vatandaşlarını ülkesine getirecek

Rusya İletişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 4-7 Mayıs tarihleri arasında Türkiye, Almanya, Tayland, ABD, Vietnam, Tacikistan, Çin, İsrail ve Japonya’daki Rusların tahliye uçuşları ile ülkelerine götürüleceği belirtildi.

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Rusya İletişim Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 4-7 Mayıs tarihlerinde Türkiye, Almanya, Tayland, ABD, Vietnam, Tacikistan, Çin, İsrail ve Japonya’daki Rusların ülkelerine dönebilmeleri için tahliye uçuşları gerçekleştirilecek.

Antalya’da bulunan Rusya vatandaşları için 5 Mayıs’ta Rostov-na-Donu ve Ufa’ya uçuş düzenlenecek.

‘Tüm bölgelerden Rusya vatandaşları yararlanabilecek’
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Facebook’tan yaptığı açıklamada, saat 14:20’de gerçekleşecek Antalya uçuşunda Rusya’nın tüm bölgelerinden vatandaşların yararlanabileceği belirtildi.


Açıklamaya göre, daha önce kaydı yapılmayanların önce Ufa’ya gidip gözetimden geçmesi gerekiyor.
Rusya Bakanlar Kurulu, koronavirüs nedeniyle Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya’ya diğer ülkelerle olan düzenli uçuşları ve charter seferlerinin 27 Mart'tan itibaren tamamen durdurulması talimatı vermişti. Daha sonra 31 Mart itibariyle yurtdışında mahsur kalan vatandaşların tahliyesine yönelik uçuşlarda da kısıtlamaya gidilmişti. Tahliye uçuşları yalnızca Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’na, 24 saatte 500 kişiden fazla kişi olmayacak şekilde yapılıyor. Moskova’dan Rusya’nın diğer bölgelerine tahliye uçuşları da günde 200 kişiden fazla olmamak kaydıyla gerçekleştiriliyor.
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