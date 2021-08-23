Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 sözleşmesi imzalanacak

Interfax haber ajansına göre, Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Müdürü pazartesi günü S-400'lere ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, Türkiye ile Rusya'nın yakında yeni ek parti S-400 hava savunma sistemi ihracatı için yeni bir sözleşme imzalayacağı ifade edildi.



Türkiye'nin Rusya'dan önceki S-400 alımları Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer NATO müttefiklerinin tepkisine neden olmuştu. Türkiye, Rusya'dan S-400 savunma sistemi aldığı için ABD tarafından yeni nesil F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılmıştı.



Geçtiğimiz aylarda Biden'ın, Rus S-400 savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının uygulanması taahhüdüne bağlı olduğu bildirilmişti.



Biden'ın CAATSA yaptırımlarını uygulamak ve Rusya'dan yeni savunma sistemleri alınması durumunda ilave yaptırımlar getirmek konusunda kararlı olduğu aktarılmıştı.