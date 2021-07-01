Samanyolu Haber /Gündem / Rusya: Türkiye Kanal İstanbul ve Montrö konusunda güvence verdi /01 Temmuz 2021 09:40

Rusya: Türkiye Kanal İstanbul ve Montrö konusunda güvence verdi

Rusya, Kanal İstanbul projesinin, Moskova için stratejik öneme sahip Karadeniz bölgesine yabancı savaş gemilerinin erişimini kolaylaştırmayacağına dair Türkiye'den güvence aldığını bildirdi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da bir araya geldi. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, "Müzakerelerimiz sırasında, Kanal İstanbul'un planlanan inşasının Karadeniz'deki yabancı gemilerin varlığını düzenleyen parametreleri hiçbir şekilde değiştirmeyeceği gerçeğini resmileştirdik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'na yönetilen "Kanal İstanbul Projesi'nin Montrö'nün kaderine etkisine" ilişkin bir soruya da ekleme yapan Rus Bakan, "Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz." dedi.

Lavrov, "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının soru cevap kısmında Kanal İstanbul'a yönelik soruya cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şunları kaydetti:

"Bazen Türkiye'de de tartışmalar oluyor, dışarda da oluyor. Yeni açılacak kanalın, Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi var mı? Şunu net söylemek isterim ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi var ne de Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi var."

Muhalefetin şiddetle karşı çıktığı ancak hükümetin tüm tepkilere rağmen yapılacağını belirttiği Kanal İstanbul projesi, İstanbul Boğazı'nda seyrüseferi düzenleyen 1936 Montrö Sözleşmesi'nin geleceği ile ilgili Rusya'yı da tedirgin ediyordu.

Rusya, Karadeniz'i kendi çıkarları açısından 'hayati' önemde görüyor.

Ayrıca Moskova, Karadeniz'e girecek ABD gemilerinin, Karadeniz'deki kalış sürelerini sınırlayan Montrö Sözleşmesi'ne bağlı olmaları gerektiğini belirtiyor.
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