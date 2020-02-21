Rusya: Türkiye kilometrelerce uzunluktaki konvoyla İdlib'e silah taşıdı

Basın toplantısı düzenleyen Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi yetkilisi Tuğamiral Oleg Juravlev, İdlib'in kuzeyindeki karayollarının son haftalarda normal şekilde trafiğe açık olduğunu kaydederek, bu durumun Türkiye'nin İdlib'e askeri araçlardan ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan kilometrelerce uzunlukta bir konvoy göndermesine imkan sunduğunu ifade etti.







'Yüz binlerce sığınmacının Türkiye'ye gitmek istediğine dair bilgi doğru değil'





Juravlev, Suriye'nin kuzeybatısından ayrılıp Türkiye'ye gitmek isteyen yüz binlerce sığınmacı olduğuna dair bilginin gerçeği yansıtmadığını söyledi.





Juravlev, "İdlib'in doğusunda teröristler ile Suriye hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye-Türkiye sınırına gitmek isteyen yüz binlerce sığınmacı olduğu bilgisi gerçeği yansıtmıyor. İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki yaklaşık bir milyon sığınmacının sınıra gideceğine dair açıklamaları doğrulayan hiçbir fotoğraf, video veya başka bir belge bulunmuyor" dedi.







'Sığınmacıların İdlib gerilimi azaltma bölgesinden güvenli bir şekilde çıkmalarını sağlayın'





Juravlev, Türkiye'ye sığınmacıların İdlib gerilimi azaltma bölgesinden güvenli bir şekilde çıkmalarını sağlama çağrısı yaptı.





Teröristlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve Halep, İdlib ve Hama'daki geçiş noktalarına giden insani koridorlar üzerinden çıkış yapmalarını engellediğini belirten Juravlev, "Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türk tarafını İdlib'in doğu ve güney bölgelerindeki sakinlerin açık durumdaki geçiş noktalarından gönüllü ve güvenli bir şekilde hükümetin kontrolündeki bölgelere geçmelerini sağlamak için gereken tüm önlemleri almaya çağırıyor" diye ekledi.