Rusya-Türkiye uçuşları uzun süre sonra başlıyor

Rossiya-24 televizyonuna konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “1 Ağustos’tan itibaren Rusya Federasyonu karşılıklı olarak İngiltere ile uçuşları başlatıyor. İngiltere’nin başkenti Londra ile. Türkiye ile ilgili tek seferde iki karar alındı. 1 Ağustos’tan itibaren Ankara ve İstanbul’la, 10 Ağustos’tan itibaren Antalya, Bodrum ve Dalaman gibi tatil yerleri ile uçuşlar başlatılacak” ifadelerini kullandı.







Sputnik’te yer alan habere göre Golikova, ayrıca belirli bir grup Rusya vatandaşı arasında popüler bir başka güzergah olan Tanzanya, Zanzibar ile uçuşların yeniden başlatılacağını ekledi. Golikova, “Uçuşların yeniden başlatılmasının vaka sayısında bir artışa yol açmaması için uçakların iniş yapacağı tüm ülkelerdeki, Rusya’nın kentlerindeki salgınla ilgili durumu dikkatli bir şekilde takip edeceğiz” dedi.





Golikova’ya göre, daha önce Moskova için günlük 500, diğer bölgeler için de 200 kişi sınırlaması vardı. Ancak başka kentler için günlük 200 kişi kısıtlaması uygulanmaya devam edecek.





Golikova, Rusya’ya gelecek yabancı vatandaşlarının, korona virüsü taşımadıklarını göstermek amacıyla uçuştan 72 saat önce test yaptırmış olmaları gerektiğini ifade etti. Golikova, yurt dışından gelecek Rusya vatandaşlarının da ülkede 72 saat içinde test yaptırmalarının mümkün olacağını kaydetti.





Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de “Uçuşların yeniden başlatılması yönünde karar alındı. Bu sırada salgınla ilgili durum ve karşılıklılık ilkesi üzerinden hareket ettik” dedi. Mişustin, uluslararası uçuşların 1 Ağustos’tan itibaren başlayacağını, uçuşların başkent Moskova, Moskova bölgesi, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu’dan yapılacağını kaydetti. Mişustin, kararın yurt dışındaki Rus vatandaşlarının dönüşünü hızlandıracağını belirtti.