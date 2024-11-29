Samanyolu Haber /Gündem / Rusya-Türkiye yargı sisteminde işbirliği /29 Kasım 2024 11:12

Rusya-Türkiye yargı sisteminde işbirliği

Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, bu hafta içinde Moskova’da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com-Moskova

Rusya Federasyonu Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko ile Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Moskova’da bir araya geldi. 

Rusya Adalet Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında hukuki iş birliğinin artırılmasına yönelik önemli konular masaya yatırıldı.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, iki ülkenin adalet mekanizmaları arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi. Başsavcı Muhsin Şentürk, toplantının iki ülke arasındaki hukuki bağları güçlendirme yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Cezai İş Birliği

Görüşmede, cezai konularda karşılıklı hukuki yardımın geliştirilmesi, hapis cezasına çarptırılan kişilerin iadesi ve vatandaşların ülkelerine nakledilmesi gibi başlıklar ele alındı. Taraflar, bu alanlarda iş birliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, kar amacı gütmeyen kuruluşların faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemeler üzerinde bir iş birliği anlaşması imzalanması konusundaki umutlar dile getirildi. Bu anlaşmanın, iki ülke arasındaki sivil toplum bağlarını da güçlendirebileceği ifade edildi.

St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu Daveti

Konstantin Chuychenko, Türk heyetini 19-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek XIII. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu’na davet etti. Bakan, Forum’un 2024 yılındaki etkinliğine 80’den fazla ülkeden 5 binin üzerinde delegenin katıldığını belirterek, etkinliğin uluslararası hukuki diyalog ve iş birliği açısından eşsiz bir platform sunduğunu söyledi.

“Bu Forum, bakanlar, başsavcılar, hakimler ve diğer üst düzey yetkililer için meslektaşlarıyla ikili görüşmeler yapabilecekleri ve hukuk alanında ortak projeler geliştirebilecekleri bir fırsat sunuyor” dedi.
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