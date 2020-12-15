Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Türkiye'den domates biber ithalatını yasakladı /15 Aralık 2020 20:29

Rusya, Türkiye'den domates biber ithalatını yasakladı

Rusya Federasyonu bir süredir gündemde olan Türkiye'den taze domates biber ithalatına yönelik yasağını duyurdu.

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Tarım Dünyası'ndan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, yasak kararı Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Tarım ve Gıda İl Müdürlüklerine ve tüm Zirai Karantina Müdürlüklerine gönderildi.

Rusya'nın tarım ürünlerini denetleyen çatı kuruluşu Rosselkhoznadzor web sayfasında yayımlanan kararda, özellikle İzmir ve Antalya'dan ürünlerde sistematik olarak Tuta absoluta, Frankliniella, Pepino, TSWV ve ToBRFV virüslerine rastlandığı belirtilerek bu iki şehirden ithalatı yasakladı.

Kararda Hatay ve Trabzon illerinden gelen ürünlerde de TSWV ve ToBRFV bulunduğu ancak kontamine ürünlerin henüz sistematik bir durum arz etmediği için ithalatın devam ederek durumun gözleneceği belirtildi.

Rosselkhoznadzor duyurusunda domates kahverengi rugoz meyve virüsü (ToBRFV) için tohumda ve bitkide uzun süre kalabilen bir patojen olduğu hatırlatması yapılırken virüsün konak dışındaki paket, ekipman ve kıyafetlerde de uzun süre yaşayabildiği, Rusya'daki tarım arazilerinde yüzde 70'e varan mahsul kaybına yol açabileceği iddia edildi.
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