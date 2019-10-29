Rusya, Türkiye'ye geri gönderme kararı aldı

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye’den 16 parti halinde gönderilen toplam 370 ton mandalinayı, içinde tehlikeli tarım haşeresinin tespit edilmesi nedeniyle Rusya’ya girişini yasaklayarak geri çevirdi.



Rosselhoznadzor basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamada, Türkiye’den 16 parti halinde gönderilen toplam 370 ton mandalinanın, içinde Akdeniz meyve sineğinin tespit edilmesi nedeniyle Rusya’ya girişinin yasaklanarak geri çevrildiği kaydedildi.





Meyvelerin deniz yoluyla Novorossiysk limanına ulaştığı belirtilen açıklamada, 18-20 Ekim döneminde yapılan bitki sağlığı kontrolü sırasında mandalinada Rusya’da karantina listesinde olan Akdeniz meyve sineğine canlı halde rastlandığı kaydedildi.





Sputnik'in aktardığına göre, ürünlerde bu tarım zararlısının bulunduğu, Rusya Bitki Karantina Merkezi Novorossiysk şubesinin raporuyla da doğrulandı.





Rosselhoznadzor yetkilisi, “Hastalıklı ürünlerin Rusya’ya girişi yasaklandı. 16 parti sağlıksız ürünün tümü ihracatçılara geri gönderildi” açıklamasında bulundu.





Ajans, Akdeniz meyve sineğinin en tehlikeli ve zararlı türlerin sınıfında yer aldığı, portakal, mandalina, limon, muz, nar, kaysı, elma, erik, kiraz meyvelerine ve domates, patlıcan ve biber gibi sebzelere, ayrıca 100’ün üzerinde farklı bitki türüne zarar verdiği konusunda uyarıyor.